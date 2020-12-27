У этой игрушки резко захлопывается челюсть. Может ли ребёнок испугаться?

Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни многие из нас отправляются на шоппинг в поисках подарков для своих близких, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Определиться сложно, особенно в выборе сюрприза для ребенка: предложение велико. Хорошо, если заказ Деду Морозу поступил накануне. О каких игрушках мечтают дети и как выбрать идеальный, безопасный для здоровья ребенка подарок?

Анастасия Корниенко, корреспондент:

Можно выбрать какой-нибудь набор, например, стоматологический. Как уверяют его создатели, ребенок перестанет бояться врача-стоматолога и точно полюбит зубную щетку и пасту.

Кстати, о зубах. Нажимая на них у этой игрушки, в один момент – неизвестно, когда именно – закрывается челюсть. Испуг обеспечен? Интересуемся у психолога.