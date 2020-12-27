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У этой игрушки резко захлопывается челюсть. Может ли ребёнок испугаться?

27 декабря 2020 19:16
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Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни многие из нас отправляются на шоппинг в поисках подарков для своих близких, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Определиться сложно, особенно в выборе сюрприза для ребенка: предложение велико. Хорошо, если заказ Деду Морозу поступил накануне. О каких игрушках мечтают дети и как выбрать идеальный, безопасный для здоровья ребенка подарок?

У этой игрушки резко захлопывается челюсть. Может ли ребёнок испугаться?-1

Анастасия Корниенко, корреспондент:
Можно выбрать какой-нибудь набор, например, стоматологический. Как уверяют его создатели, ребенок перестанет бояться врача-стоматолога и точно полюбит зубную щетку и пасту.

У этой игрушки резко захлопывается челюсть. Может ли ребёнок испугаться?-4

Кстати, о зубах. Нажимая на них у этой игрушки, в один момент  неизвестно, когда именно  закрывается челюсть. Испуг обеспечен? Интересуемся у психолога.

У этой игрушки резко захлопывается челюсть. Может ли ребёнок испугаться?-7

Сергей Шлапак, психолог:
Это же не больно, она не очень резко двигается. Ребенок может испугаться. И что? У детей психика гораздо более устойчивая, чем мы об этом думаем. Вот, он сделает несколько раз и потом будет спокойно с ней развлекаться, пытаться убрать, обмануть его. У детей психика гораздо более подвижная.

«Работает на мелкую моторику». Стоит ли покупать ребёнку слайм? Читайте далее.

# Игрушки # общество # Анастасия Корниенко # Сергей Шлапак # Фотофакт

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