«Работает на мелкую моторику». Стоит ли покупать ребёнку слайм?

Новости Беларуси. Слаймы – мегапопулярные. По версии разработчиков, они развивают моторику и обладают успокаивающим эффектом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так ли это? Тестируем тренд у психолога.

Сергей Шлапак, психолог:

Оно работает на мелкую моторику. Прекрасная штука.

Слаймы можно купить готовые, а можно делать самим. Маркетологи не дремлют и предлагают уже игрушку-слайм. Кормишь ее ингредиентами, а потом она... в общем, вы получаете субстанцию, с которой можно потом играть. Многие мамы, попробовав раз, сказали «нет» таким забавам.

Предупреждают – лизун поселится не только в руках, может, и волосах ребенка, которые придется просто состричь. У Госстандарта к вязким составам тоже есть нарекания.