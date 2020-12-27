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«Работает на мелкую моторику». Стоит ли покупать ребёнку слайм?

27 декабря 2020 19:22
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Новости Беларуси. Слаймы мегапопулярные. По версии разработчиков, они развивают моторику и обладают успокаивающим эффектом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так ли это? Тестируем тренд у психолога.

«Работает на мелкую моторику». Стоит ли покупать ребёнку слайм?-1

Сергей Шлапак, психолог:
Оно работает на мелкую моторику. Прекрасная штука.

«Работает на мелкую моторику». Стоит ли покупать ребёнку слайм?-4

Слаймы можно купить готовые, а можно делать самим. Маркетологи не дремлют и предлагают уже игрушку-слайм. Кормишь ее ингредиентами, а потом она... в общем, вы получаете субстанцию, с которой можно потом играть. Многие мамы, попробовав раз, сказали «нет» таким забавам.

«Работает на мелкую моторику». Стоит ли покупать ребёнку слайм?-7

Предупреждают  лизун поселится не только в руках, может, и волосах ребенка, которые придется просто состричь. У Госстандарта к вязким составам тоже есть нарекания.

«Работает на мелкую моторику». Стоит ли покупать ребёнку слайм?-10

Денис Проходский, главный государственный инспектор отдела госнадзора инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:
Есть предельные нормы миграции фенолов и формальдегидов таких, как в этих игрушках. При проведении испытания эти нормы были превышены до 10 раз.

Разламывают, изучают покрытие и уровень звука. А вы знали, как проверяют детские игрушки? Подробности в материале.

# Игрушки # калейдоскоп # Сергей Шлапак # Денис Проходский # Анастасия Корниенко # Фотофакт

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