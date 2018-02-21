Прямой эфир

У дзіцячым садку Магілёва прайшоў алімпійскі заплыў на метровай глыбіні

21 февраля 2018 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Алімпійскі заплыў на метровай глыбіні. Маштабныя спартыўныя мерапрыемствы прайшлі ў дзіцячым садку Магілёва, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. 

У дзіцячым садку Магілёва прайшоў алімпійскі заплыў на метровай глыбіні-1

  

Падзея прысвечана адкрыццю басейна. У моцы і спрыце спаборнічалі «Непаседы» і «Волаты». Новы дзіцячы садок на 300 месцаў узвялі за год у густанаселеным раёне горада. Выхаванцы будуць наведваць басейн некалькі разоў на тыдзень, а вечарам плаваць змогуць усе жадаючыя.  

У дзіцячым садку Магілёва прайшоў алімпійскі заплыў на метровай глыбіні-4

  

Вераніка Рабкавец:  
С папой мы когда-то поехали в деревню, и там было море. Я там плавала. Я очень рада, что открылся бассейн и я буду каждый день сюда приходить и плавать.  

У дзіцячым садку Магілёва прайшоў алімпійскі заплыў на метровай глыбіні-7

  

Раман Гурчанка:  
Надо просто тренироваться, и научишься плавать.  

У дзіцячым садку Магілёва прайшоў алімпійскі заплыў на метровай глыбіні-10

  

Уладзімір Цумараў, старшыня Магілёўскага гарвыканкама:  
Такая сегодня у нас позиция, что все строящиеся учреждения образования, будь это детский садик или общеобразовательная школа, должны иметь полный комплекс – и спортивные залы, бассейны. На это мы настроены, и будем эту политику дальше внедрять.  

Дарэчы, сёлета побач з дашкольнай установай пачнуць будаваць школу.  

# общество # Фотофакт # Детские сады в Беларуси # Уладзімір Цумараў # Раман Гурчанка # Вераніка Рабкавец

Другие новости рубрики

Все новости
«У меня были плохие оценки, сейчас у меня лучше стало по математике». Ментальная арифметика может научить детей считать как калькулятор
21 февраля 2018 07:54

«У меня были плохие оценки, сейчас у меня лучше стало по математике». Ментальная арифметика может научить детей считать как калькулятор

Беларуская мова стала шырэй выкарыстоўвацца прадстаўнікамі бізнэсу
21 февраля 2018 07:28

Беларуская мова стала шырэй выкарыстоўвацца прадстаўнікамі бізнэсу

Репортаж: за «Один день в армии» корреспондент СТВ прошел курс молодого бойца
20 февраля 2018 20:58

Репортаж: за «Один день в армии» корреспондент СТВ прошел курс молодого бойца