У дзіцячым садку Магілёва прайшоў алімпійскі заплыў на метровай глыбіні

Падзея прысвечана адкрыццю басейна. У моцы і спрыце спаборнічалі «Непаседы» і «Волаты». Новы дзіцячы садок на 300 месцаў узвялі за год у густанаселеным раёне горада. Выхаванцы будуць наведваць басейн некалькі разоў на тыдзень, а вечарам плаваць змогуць усе жадаючыя.

Вераніка Рабкавец: С папой мы когда-то поехали в деревню, и там было море. Я там плавала. Я очень рада, что открылся бассейн и я буду каждый день сюда приходить и плавать.

Уладзімір Цумараў, старшыня Магілёўскага гарвыканкама:

Такая сегодня у нас позиция, что все строящиеся учреждения образования, будь это детский садик или общеобразовательная школа, должны иметь полный комплекс – и спортивные залы, бассейны. На это мы настроены, и будем эту политику дальше внедрять.

Дарэчы, сёлета побач з дашкольнай установай пачнуць будаваць школу.