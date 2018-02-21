«У меня были плохие оценки, сейчас у меня лучше стало по математике». Ментальная арифметика может научить детей считать как калькулятор

Эти маленькие и юные олимпиадники считают быстрее своих родителей и учителей без калькулятора. Они запоминают стихи с первого раза и феноменально учат иностранные языки! А все потому, что начали заниматься ментальной арифметикой с малых лет. Эта уникальная методика развития интеллектуальных и творческих способностей известна еще с древности и распространена в Китае, Японии, Сингапуре, Таиланде. Во многих странах система быстрого счета в уме входит в школьную программу. Заинтересовались ей и в Беларуси, и неудивительно: ведь на дворе 21 век, и скорость обработки и анализа информации должна быть на высоте.

Светлана Жамоздик, директор международного центра интеллекта «БиВайБи»:

В Беларуси – это единственная запатентованная методика, которая вошла во всемирную Ассоциацию Ментальной Арифметики. Обучение у нас конкретно с 5 лет. Полный курс обучения предусматривает такие навыки, как вычисление квадратного корня, отрицательные числа, умножение-деление, проценты. Если в остальных методиках ребята дома выполняют на тренажере работу, то на нашем портале ребята выполняют конкретные уроки.

В ментальной арифметике задействовано все: слуховое, визуальное и тактильное восприятие, и что самое главное – развивается параллельное мышление. Когда дети решают сложные задания, они воображают себе косточки абакуса, а ведь удержать 4 ряда в уме, вычисляя четырехзначные числа – непросто! При этом они могут прыгать на скакалке и рассказывать сказки. Задействованы одновременно два полушария головного мозга. Поэтому в школе ментальной арифметики активно занимаются интеллектуальным фитнесом. А работа с флеш-картами помогает детям научиться быстро концентрироваться.

Ученики школы ментальной арифметики опережают своих сверстников в развитии, они верят в свои силы и становятся лидерами по жизни. О своих успехах скромно рассказывают и другие воспитанники школы.

Глеб Борисов:

Мама специально купила домой абакус большой и суть его, чтобы развить еще большую скорость. Ты завязываешь глаза и откладываешь числа с закрытыми глазами. Ирина Шаблыко:

Я бы хотела добиться того, чтобы полететь куда-нибудь на олимпиады всемирные. У меня были плохие оценки, сейчас у меня лучше стало по математике, домашние тоже стало легче делать.

Есть для маленьких вундеркиндов и своя система поощрения.

Светлана Жамоздик:

Наши ребята зарабатывают на занятиях баллы, меняют их на фишки. Они таким образом знакомятся с городами Беларуси, их это очень увлекает, потому что фишки они коллекционируют, меняются.

11 февраля на городской олимпиаде по ментальной арифметике «Исма. Беларусь» за право стать чемпионами боролись более 30 учеников школы. Лучшим из лучших нужно было не только показать свой недюжинный интеллект, но еще и преодолеть психологический барьер и справиться со своим волнением. Такой этап – новый опыт и отличный стимул развития для ребят. Результаты порадовали и удивили доктора физико-математических наук, профессора кафедры технической физики БНТУ Эдуарда Иосифовича Зенькевича. Он признается: растет будущая элита страны. Быстрый счет формирует личность, которая всегда будет востребована.

Эдуард Зенькевич, доктор физико-математических наук, профессор кафедры технической физики факультета информационных технологий и робототехники БНТУ:

Я очень доволен за учителей, потому что за короткое время смогли даже у маленьких детей раскрыть вот такие необычные таланты. Формирование такого отношения к счету в итоге формирует отношение к жизни. Грамотный счет и быстрый счет, он важен везде, начиная от торговли семечками на рынке и заканчивая разработкой космических кораблей, потому что это не просто быстрый счет – это формирование алгоритмов – принятие быстрого решения и правильного.

Титул суперчемпиона и право представлять нашу страну на международной олимпиаде «Исма» 24 марта в Алма-Аты досталось ученику шестого класса Виктору Коляде. В родной гимназии он ставит ставку на биологию, математику и информатику. Виктор Коляда:

Я очень сильно рад, не думал, что займу это место. Я упорно тренировался перед этим, и надо будет быть морально готовым к этому, чтобы победить.