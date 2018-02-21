Прямой эфир

Беларуская мова стала шырэй выкарыстоўвацца прадстаўнікамі бізнэсу

21 февраля 2018 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Станоўчую тэндэнцую адзначаюць навукоўцы. Нацыянальны акцэнт добра гучыць у маркетынгавым руху тавараў на рынку, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. 

Беларускамоўны брэнд выглядае больш прыкметным. 

Родная мова сёння актыўна ужываецца не толькі ў рэкламных кампаніях, але і ў назвах фірмаў, прадпрыемстваў, прадуктаў. 

Беларуская мова стала шырэй выкарыстоўвацца прадстаўнікамі бізнэсу-1

  

Іна Гаўрыльчык, загадчык сектару па рэкламе ўпраўлення абароны правоў спажыўцоў і кантролю за рэкламай Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь:  
Рекламодатели с удовольствием начали обыгрывать белорусские слова в своей рекламе, потому что на фоне иностранного и просто русского языка они, конечно, очень выделяются. 

Беларуская мова стала шырэй выкарыстоўвацца прадстаўнікамі бізнэсу-4


 

Ігар Капылоў, дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі:  
Цікавасць да беларускай мовы ўзрастае не толькі ў межах Беларусі, але і за мяжой. Замежныя партнёры той тавар, які ідзе на экспарт у нашу краіну, таксама імкнуцца афармляць па-беларуску. Гэта паказчык таго, што беларуская мова становіцца мовай прывабнай. Прывабнай для моладзі, прывабнай для бізнэсу.   

За мяжой усё часцей адкрываюцца бізнэс-курсы беларускай мовы. Такія ёсць у Польшчы, Чэхіі і нават Кітаі.  

# общество # Бизнес в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Репортаж: за «Один день в армии» корреспондент СТВ прошел курс молодого бойца
20 февраля 2018 20:58

Репортаж: за «Один день в армии» корреспондент СТВ прошел курс молодого бойца

200 разведчиков-десантников из Беларуси и России отметили 100-километровым переходом юбилей Вооруженных Сил РБ
20 февраля 2018 20:44

200 разведчиков-десантников из Беларуси и России отметили 100-километровым переходом юбилей Вооруженных Сил РБ

«Интерьерная кукла должна выражать какую-то эмоцию. Либо грустит, либо смеётся, либо показывает язык»
20 февраля 2018 20:31

«Интерьерная кукла должна выражать какую-то эмоцию. Либо грустит, либо смеётся, либо показывает язык»