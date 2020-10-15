«Публично оклеветал ребёнка». 23-летний учитель Минского района унизил на уроке мальчика

Новости Беларуси. Факты давления на детей, родители которых служат в органах внутренних дел, не поддаются никакому объяснению. Один из случаев: учитель Михановичской средней школы позволил себе унизить ребенка на уроке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вина мальчика состояла в том, что его отец служит в милиции.
23-летний преподаватель поднял его перед классом и высказал претензии, суть которых сводилась к тому, что, по мнению педагога, отец ребенка – цитата – «бьет людей». Как выяснилось, родитель мальчика занимается тыловым обеспечением и к работе на массовых акциях не привлекается.
Учитель английского языка в Михановичской средней школе. Хочу принести искренние извинения за то, что публично оклеветал ребенка, сказав, что когда он вырастет, будет в милиции избивать пенсионеров.
Скажите, ваши слова искренние?
Да, мои слова искренние. Я обещаю, что подобного больше не повторится.
Вы участвуете в несанкционированных массовых мероприятиях?
Нет.
Учитель извинился, а вот вопрос о педагогической этике остался. О том, может ли такой педагог и дальше оставаться в стенах школы, будет решать администрация учреждения.
Читайте также:
Многодетная мама: «Вчера дочка подошла, когда я просматривала видео, где орали, палили покрышки: «Мама, у нас что, война?»
«Очень раскаиваюсь. Потому что Лукашенко хотя бы пенсии платит». Мужчина о том, зачем приехал в Минск на несанкционированную акцию
«Мы добавляем наши линии, мы рисуем наш флаг». Минчанка рассказывает, почему закрашивает бело-красно-белые граффити