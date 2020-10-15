«Публично оклеветал ребёнка». 23-летний учитель Минского района унизил на уроке мальчика

Новости Беларуси. Факты давления на детей, родители которых служат в органах внутренних дел, не поддаются никакому объяснению. Один из случаев: учитель Михановичской средней школы позволил себе унизить ребенка на уроке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вина мальчика состояла в том, что его отец служит в милиции.

23-летний преподаватель поднял его перед классом и высказал претензии, суть которых сводилась к тому, что, по мнению педагога, отец ребенка – цитата – «бьет людей». Как выяснилось, родитель мальчика занимается тыловым обеспечением и к работе на массовых акциях не привлекается.