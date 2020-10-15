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«Публично оклеветал ребёнка». 23-летний учитель Минского района унизил на уроке мальчика

15 октября 2020 14:18
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Новости Беларуси. Факты давления на детей, родители которых служат в органах внутренних дел, не поддаются никакому объяснению. Один из случаев: учитель Михановичской средней школы позволил себе унизить ребенка на уроке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вина мальчика состояла в том, что его отец служит в милиции.

23-летний преподаватель поднял его перед классом и высказал претензии, суть которых сводилась к тому, что, по мнению педагога, отец ребенка – цитата – «бьет людей». Как выяснилось, родитель мальчика занимается тыловым обеспечением и к работе на массовых акциях не привлекается.  

«Публично оклеветал ребёнка». 23-летний учитель Минского района унизил на уроке мальчика-1

Учитель английского языка в Михановичской средней школе. Хочу принести искренние извинения за то, что публично оклеветал ребенка, сказав, что когда он вырастет, будет в милиции избивать пенсионеров.

Скажите, ваши слова искренние?  

Да, мои слова искренние. Я обещаю, что подобного больше не повторится.  

Вы участвуете в несанкционированных массовых мероприятиях?  

Нет.  

«Публично оклеветал ребёнка». 23-летний учитель Минского района унизил на уроке мальчика-4

Учитель извинился, а вот вопрос о педагогической этике остался. О том, может ли такой педагог и дальше оставаться в стенах школы, будет решать администрация учреждения.  

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# Акции протеста # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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