Школьники будут участвовать в управлении Борисовским районом. Рассказываем про интересную инициативу

Новости Беларуси. В Борисове председателю райисполкома теперь будут помогать школьники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Интересная инициатива уже стартовала.

Сейчас у детей есть возможность поучаствовать в управлении районом и на один день оказаться в необычной среде со встречами и решением различных вопросов. С главой района подростки в течение целого дня.