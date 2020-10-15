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Школьники будут участвовать в управлении Борисовским районом. Рассказываем про интересную инициативу

15 октября 2020 14:02
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Новости Беларуси. В Борисове председателю райисполкома теперь будут помогать школьники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Интересная инициатива уже стартовала.

Школьники будут участвовать в управлении Борисовским районом. Рассказываем про интересную инициативу-1

Сейчас у детей есть возможность поучаствовать в управлении районом и на один день оказаться в необычной среде со встречами и решением различных вопросов. С главой района подростки в течение целого дня.

Школьники будут участвовать в управлении Борисовским районом. Рассказываем про интересную инициативу-4

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Государственная социальная политика # общество # Анастасия Кончиц # Геннадий Денгалев # Фотофакт

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