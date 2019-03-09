Молодецкие забавы, проводы зимних персонажей и дегустация блинов. Как отметили Масленицу в Беловежской пуще

Новости Беларуси. Самый популярный Дед Мороз и его коллеги из разных уголков Беларуси отмечают Масленицу вместе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сказочных героев народный праздник объединил в Беловежской пуще. В лесную резиденцию Деда Мороза приехали партизанский, студенческий, придвинский и августовский волшебники. Гуляния собрали несколько сотен гостей, в том числе из соседних Польши и Литвы.

В сердце заповедника с самого утра открыты праздничные площадки с традиционными молодецкими забавами: перетягивание каната, бой подушками и масленичный столб. Угощают гостей праздника, конечно, блинами. Символ Масленицы подают со знаменитым пущанским чаем на травах.

Елена Сергейчик, житель Бреста:

Сегодня хотим отпраздновать весело и жарко. Хотя сегодня нет солнышка, но я думаю, что программа праздничная нам поможет согреться. Все-таки Масленица – это начало весны. Хотелось бы получить немного тепла и вкусных блинов. И проводить зиму.

Придвинский Дед Мороз:

Дедушка Мороз, во-первых, любит вкусно покушать, конечно, блины. Масленица – это веселье, радость, смех, задор. За это и любим.