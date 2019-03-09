После замены лифта слышен гул. С какими проблемами обращаются жители на телефонную линию в Могилёве?
Новости Беларуси. 9 марта в Беларуси продолжили работу прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно по субботам на связь с населением вышли чиновники разных уровней.
Так, с жителями Могилева сегодня общался заместитель председателя горисполкома. Чуть более 20 человек дозвонились руководителю со своими просьбами.
Одна из жительниц поделилась проблемой, из-за которой вот уже неделю вынуждена ночевать у подруги. После замены лифта в подъезде ее дома в квартире слышен очень слабый, но постоянный и монотонный звук. Как оказалось, во время работ в машинном отделении монтажники нарушили шумоизоляцию. Уладить вопрос женщина пыталась с подрядной организацией, но помощи не дождалась. Теперь надежда на городскую администрацию.
Галина Колеснёва, житель Могилева:
Сегодня мне зампред конкретно пообещал. Он сразу понял суть проблемы. Мне понравилось, что он сказал – надо ложить звукоизоляцию. Сказал, что это вопрос решаемый и устраним мы быстро.
Мой звонок был правильным решением. И вопрос, надеюсь, будет скоро решен.
Владимир Дударев, заместитель председателя Могилевского горисполкома:
В большинстве случаев 90 % все вопросы снимаются в ближайшую неделю. Некие сложные вопросы, которые требуют дополнительного контроля, у нас идут красной линией подконтрольно и в течение положенного месяца вопросы снимаются.
ЖКХ, строительство, дороги – основные темы звонков, поступающих на прямые линии. Нередко люди звонят, чтобы получить консультацию или разъяснение. Практика субботних интерактивов уже доказала свою эффективность. Такой диалог власти с населением помогает чиновникам лучше владеть ситуацией на местах, а для жителей это возможность быстро решить свой вопрос.