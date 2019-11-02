Прямой эфир

Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

02 ноября 2019 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Шубы в сторону – зима откладывается. В Беларусь ещё вернётся тепло, рассказали в программе «Плюс-минус». Атлантические воздушные массы вытеснят холодный воздух, и к нам вернётся комфортная погода. Правда, не обойдётся без дождей.  В начале недели страна окажется под влиянием атмосферных фронтов и тёплой воздушной массы с юго-запада Европы. 

Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Елена Ходочинская, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В Беларуси ожидается тёплая, но ветреная и с дождями погода. На большей части территории пройдут дожди. Основной температурный фон в ночные часы будет составлять от +5 до +12, в дневные часы будет +9 +16. Во второй половине недели, с четверга, температурный фон несколько понизится: на 2-3 градуса. А самым тёплым днём ожидается понедельник. В часы максимального прогрева температура воздуха составит по стране +11 +16 градусов, а в южных районах ожидается до +18.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю-6

Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю-8

Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

 

# Погода в Беларуси # общество # Елена Ходочинская

Другие новости рубрики

Все новости
Удастся ли сократить очереди на онкологические операции и как победить в войне с наркотиками? Анонс программы «Неделя»
02 ноября 2019 16:18

Удастся ли сократить очереди на онкологические операции и как победить в войне с наркотиками? Анонс программы «Неделя»

Чиновники, молодёжь и озеленители высадили деревья на столичном проспекте Победителей. Показываем, как это было
02 ноября 2019 15:34

Чиновники, молодёжь и озеленители высадили деревья на столичном проспекте Победителей. Показываем, как это было

Как делают гинекологический осмотр коровам?
02 ноября 2019 14:56

Как делают гинекологический осмотр коровам?