Тёплая, но ветреная и с дождями. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Шубы в сторону – зима откладывается. В Беларусь ещё вернётся тепло, рассказали в программе «Плюс-минус» . Атлантические воздушные массы вытеснят холодный воздух, и к нам вернётся комфортная погода. Правда, не обойдётся без дождей. В начале недели страна окажется под влиянием атмосферных фронтов и тёплой воздушной массы с юго-запада Европы.

Елена Ходочинская, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В Беларуси ожидается тёплая, но ветреная и с дождями погода. На большей части территории пройдут дожди. Основной температурный фон в ночные часы будет составлять от +5 до +12, в дневные часы будет +9 +16. Во второй половине недели, с четверга, температурный фон несколько понизится: на 2-3 градуса. А самым тёплым днём ожидается понедельник. В часы максимального прогрева температура воздуха составит по стране +11 +16 градусов, а в южных районах ожидается до +18.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам