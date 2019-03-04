«Тяжело ходить по этим канавам». С какими вопросами обратились полочане к Виталию Вовку?

Новости Беларуси. Полоцкий район занимает лидирующие позиции по числу обращений граждан в Администрацию Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблем в районе, действительно, немало. Поэтому сегодня на прием к Виталию Вовку, помощнику Президента – инспектору по Витебской области, пришли почти 20 человек. Основные темы, которые волнуют людей – проблемы ЖКХ, начисление пенсий, трудоустройство. А также наведение порядка на земле: от освещения до ремонта дорог и озеленения. Так, жители большого микрорайона частной застройки «Громы» жалуются на очень плохие дороги.

Галина Доруткина, житель Полоцка:

Тяжело ходить по этой грязи, по этим канавам. И дети в школу ходят в 5-ю, нет никаких дорожек, тротуаров нет. Мелькомбинат вывозит зерно, привозят зерно на мелькомбинат, а мы это все разбрасываем благодаря «хорошим» дорогам.

Виталий Вовк, помощник Президента – инспектор по Витебской области:

Но зачастую эти проблемы не доносят на местах. На приеме спрашиваешь: «Куда вы с этим вопросом ходили?». – «Да никуда, прочитал, решил прийти к вам». Надо больше общаться с населением. Я уверен, что если люди будут не только жаловаться, а сами будут что-то делать, чтобы город был краше, чище, все вопросы в состоянии решить сами.