«Тяжело ходить по этим канавам». С какими вопросами обратились полочане к Виталию Вовку?

Новости Беларуси. Полоцкий район занимает лидирующие позиции по числу обращений граждан в Администрацию Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Полоцкий район занимает лидирующие позиции по числу обращений граждан в Администрацию Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проблем в районе, действительно, немало. Поэтому сегодня на прием к Виталию Вовку, помощнику Президента – инспектору по Витебской области, пришли почти 20 человек.
Основные темы, которые волнуют людей – проблемы ЖКХ, начисление пенсий, трудоустройство. А также наведение порядка на земле: от освещения до ремонта дорог и озеленения. Так, жители большого микрорайона частной застройки «Громы» жалуются на очень плохие дороги.
Галина Доруткина, житель Полоцка:
Тяжело ходить по этой грязи, по этим канавам. И дети в школу ходят в 5-ю, нет никаких дорожек, тротуаров нет. Мелькомбинат вывозит зерно, привозят зерно на мелькомбинат, а мы это все разбрасываем благодаря «хорошим» дорогам.
Виталий Вовк, помощник Президента – инспектор по Витебской области:
Но зачастую эти проблемы не доносят на местах. На приеме спрашиваешь: «Куда вы с этим вопросом ходили?». – «Да никуда, прочитал, решил прийти к вам». Надо больше общаться с населением. Я уверен, что если люди будут не только жаловаться, а сами будут что-то делать, чтобы город был краше, чище, все вопросы в состоянии решить сами.
Под контроль на местах возьмут и вопросы, которые поступили из регионов для обсуждения в рамках «Большого разговора с Президентом». На сайт БелТА белорусы прислали более двух тысяч обращений. Как выяснилось после изучения и обработки информации, многие из них можно решить на месте. В этой связи, как сообщил Виталий Вовк, все вопросы будут рассмотрены и проанализированы.