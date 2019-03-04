«Глаза разбегаются». Сотрудники МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь принимает гостей. Архитектурный комплекс в преддверии своего профессионального праздника – Дня милиции – посетили сотрудники различных подразделений и службы МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым делом экскурсантам показали самый большой зал во Дворце - зал торжественных церемоний. Провели в «зелёную» комнату – место, знаменитое многочасовым совещанием «нормандской четвёрки».

Увидела группа также каминный зал, где обычно проходят переговоры главы государства с коллегами в формате «один на один».

Монументальный интерьер комплекса впечатлил гостей. Многие делали памятные фотографии, а позже делились впечатлениями.

Алексей Тарасов, заместитель командира отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома:

Для меня большая честь находится в этом, можно сказать, святом месте для Республики Беларусь. Очень горд, что из многих сотен сотрудников ОВД попал сюда. Больше всего запомнился зал «зелёный», где проходили переговоры «нормандской четвёртки». Очень впечатлил. Мы как раз несколько дней работали по обеспечению безопасности этого мероприятия.

Виктор Варанкевич, заместитель начальника оперативно-поискового отдела ГУВД Мингорисполкома:

Что-то выделить проблематично: всё красиво. Глаза разбегаются. Будет что детям показать. Сделал фотографии: себя со своими товарищами, попросил, чтобы сфотографировали на фоне этой красоты.