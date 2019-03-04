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«Глаза разбегаются». Сотрудники МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости

04 марта 2019 12:25
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Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь принимает гостей. Архитектурный комплекс в преддверии своего профессионального праздника – Дня милиции – посетили сотрудники различных подразделений и службы МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Глаза разбегаются». Сотрудники МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости -1
«Глаза разбегаются». Сотрудники МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости -2

Первым делом экскурсантам показали самый большой зал во Дворце - зал торжественных церемоний. Провели в «зелёную» комнату – место, знаменитое многочасовым совещанием «нормандской четвёрки».

«Глаза разбегаются». Сотрудники МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости -4

Увидела группа также каминный зал, где обычно проходят переговоры главы государства с коллегами в формате «один на один».

«Глаза разбегаются». Сотрудники МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости -6

Монументальный интерьер комплекса впечатлил гостей. Многие делали памятные фотографии, а позже делились впечатлениями.

«Глаза разбегаются». Сотрудники МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости -8

Алексей Тарасов, заместитель командира отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома:
Для меня большая честь находится в этом, можно сказать, святом месте для Республики Беларусь. Очень горд, что из многих сотен сотрудников ОВД попал сюда. Больше всего запомнился зал «зелёный», где проходили переговоры «нормандской четвёртки». Очень впечатлил. Мы как раз несколько дней работали по обеспечению безопасности этого мероприятия.

«Глаза разбегаются». Сотрудники МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости -10

Виктор Варанкевич, заместитель начальника оперативно-поискового отдела ГУВД Мингорисполкома:
Что-то выделить проблематично: всё красиво. Глаза разбегаются. Будет что детям показать. Сделал фотографии: себя со своими товарищами, попросил, чтобы сфотографировали на фоне этой красоты.

«Глаза разбегаются». Сотрудники МВД побывали на экскурсии во Дворце Независимости -12

Проводить экскурсии по Дворцу Независимости стало доброй традицией. На главной политической площадке уже побывали спортсмены, активисты, многодетные мамы, студенты. Задумка проекта появилась 2,5 года назад.

# Реформа МВД в Беларуси

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