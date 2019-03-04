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Александр Лукашенко поздравил правоохранителей с Днём милиции

04 марта 2019 13:07
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник отмечают 4 марта белорусские правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Ведя бескомпромиссную борьбу с преступностью, сотрудники милиции успешно решают вопросы, затрагивающие судьбы людей. Об этом говорится в поздравлении Президента Александра Лукашенко действующему составу и ветеранам службы.

Александр Лукашенко поздравил правоохранителей с Днём милиции-1

«Органы внутренних дел надёжно выполняют важные и ответственные задачи по защите конституционных прав и свобод граждан, обеспечению правопорядка в обществе, сохранению стабильности в государстве. Благодаря вашему ответственному и напряжённому труду Беларусь продолжает оставаться одним из самых безопасных государств в мире. Убеждён, что вы и в дальнейшем будете образцом преданного служения народу, продолжая славные традиции своих предшественников», – подчеркнул глава государства

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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