«Ты сегодня холодильник. Ты сегодня сурок». Об учёбе в театральном поговорили с белорусской актрисой

Стюша Тайм, блогер:

Сегодня мы познакомимся с Алиной Михаленок. Алина актриса, хореограф, преподаватель вокала и ораторского искусства. Где ты училась? Алина Михаленок, актриса, активистка БРСМ:

Я закончила гимназию-колледж искусств, театральное отделение по специальности актерское искусство. Училась я три года.

Алина Михаленок:

У нас была небольшая группа. Каждый день начинался по-разному: ты приходишь на занятия по актерскому мастерству, и тебя встречают фразой: «Ты сегодня холодильник. Ты сегодня сурок». И все, ты через минуту просто превращаешься в животное, предмет. Стюша Тайм:

Почему актриса? Это была твоя мечта с детства или случайным образом ты там оказалась?

Алина Михаленок:

Я в детстве была химик, математик – научные работы, исследования. И тут резко в 9 классе я говорю: «Все, я хочу поступать на актерское». Родители были, честно говоря, в шоке. Но по жизни я всегда была очень активной. Я писала свои сценарии, ставили мюзиклы в музыкальной школе. Я была активисткой БРСМ, на всех мероприятиях веду, пою. Стюша Тайм:

Ты сказала про БРСМ. Я знаю, что дружба с этой организацией у тебя сложилась давным-давно и продолжается по сей день. Какие проекты сегодня вы ведете?

Алина Михаленок:

Да, это действительно так. Можно сказать, что я выходец из БРСМ. С 14 лет начиная, как вступила, всегда с ними рядышком. Я сейчас очень активно выступаю в направлениях волонтерства в первую очередь, потому что мне это близко. Я хочу не только сама помогать людям, приносить улыбку на их лица, но мне сейчас хочется остальным показать, для чего мы работаем, для чего мы это делаем. Что это не для галочки, не для награды, не для спасибо. Сейчас прошел очень интересный конкурс, «ПРЕСС-код» называется. Он как раз таки для юных журналистов, и там мы проводили для ребят встречу тех, кто прошел этап Минской области. Я делала небольшой тренинг по ораторскому искусству. Стюша Тайм:

В каких фильмах ты уже снималась?