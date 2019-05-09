«Ты понимаешь, как это было 75 лет назад»: Павел Бабкин рассказывает о том, как реконструируют бои ВОВ
Новости Беларуси. Десятки праздничных площадок 9 Мая развернулись в белорусской столице. Одна из самых атмосферных – в Верхнем городе. В историческом центре Минска находилась корреспондент Яна Шипко.
Она окунулась в атмосферу военного времени. В гостях выездной студии СТВ реконструктор клуба военно-исторической реконструкции «Эпоха» Павел Бабкин.
Яна Шипко, СТВ:
Добрый вечер. Павел, еще сегодня днем вы были в Станьково, где развернулась масштабная реконструкция. Каково это – каждый раз вновь и вновь переживать события тех времен?
Павел Бабкин, реконструктор:
Это захватывает. Очень интересно, и ты понимаешь, как это было 75 лет назад. На себе понимаешь, почему подвиг народа бессмертен, и ему жить в веках.
Яна Шипко:
Почему именно этот промежуток времени – Вторая мировая, Великая Отечественная? Ведь вы вполне могли увлечься рыцарской эпохой, например.
Павел Бабкин:
Во-первых, этот период наиболее близок нашей стране. Во-вторых, на основе победы в Великой Отечественной войне, можно говорить откровенно, строится идеология нашего государства – очень много памятников и именно патриотического воспитания идет именно через Великую Отечественную войну. В-третьих, это личная боль. Каждую советскую семью затронула война, и мою в том числе, притом у меня достаточно интересная история по этому поводу. В-четвертых, это проще и дешевле, чем заниматься рыцарством, потому что предметы снаряжения и всего этого гораздо проще достать.
И самое главное для меня как для историка – это гораздо проще более точно с помощью фотографий воссоздать быт той эпохи. Гораздо больше информации понять.
Подробности в видеоматериале.