«Ты понимаешь, как это было 75 лет назад»: Павел Бабкин рассказывает о том, как реконструируют бои ВОВ

Она окунулась в атмосферу военного времени. В гостях выездной студии СТВ реконструктор клуба военно-исторической реконструкции «Эпоха» Павел Бабкин.

Новости Беларуси. Десятки праздничных площадок 9 Мая развернулись в белорусской столице. Одна из самых атмосферных – в Верхнем городе. В историческом центре Минска находилась корреспондент Яна Шипко.

Яна Шипко, СТВ:

Добрый вечер. Павел, еще сегодня днем вы были в Станьково, где развернулась масштабная реконструкция. Каково это – каждый раз вновь и вновь переживать события тех времен?

Павел Бабкин, реконструктор:

Это захватывает. Очень интересно, и ты понимаешь, как это было 75 лет назад. На себе понимаешь, почему подвиг народа бессмертен, и ему жить в веках.