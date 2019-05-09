«Мы хотим помнить нашего дедушку»: что рассказывают белорусы в ходе акции «Беларусь помнит»

Новости Беларуси. Патриотическая акция «Беларусь помнит» 9 Мая объединила тысячи жителей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители самых разных поколений вышли на улицы городов с портретами своих близких, освобождавших наши города и села. К масштабному проекту присоединились и корреспонденты СТВ. «Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт Семья Конопацких с самого утра принимает участие в акции «Беларусь помнит». Пришли все поколения. Портрет легендарного деда доверили нести младшему из представителей.

Татьяна Дакукина:

Мы пришли сюда всей семьей, нас 10 человек. Мы хотим помнить нашего дедушку Михаила Федоровича Конопацкого, который прошел всю войну до Кенигсберга, освобождал Минск.

Давняя традиция белорусов – в день Великой Победы на торжественные мероприятия приходить с фотографиями родных и близких, прошедших Великую Отечественную войну. И этот год не исключение.

История семьи Зык могла оборваться в тех сороковых: каратели собирались стереть с лица земли их деревню. Им чудом удалось спастись. К сожалению, за годы войны фашистами на территории Беларуси сожжены 9200 сел и деревень.

Галина Зык:

Сожженные деревни – они не восстановились. Где были хаты, стоит памятник: там и детки – два месяца, четыре месяца. И всегда сердце болит за вот это все. Хочу сказать, что надо помнить об этом.

На фотографиях герои не из книжек, а родные и любимые: папы и мамы, бабушки и дедушки. Память об их подвиге, несомненно, будет передаваться из поколения в поколение.

Бабушка моего мужа в годы войны пекла для партизан хлеб. И был такой случай, когда ее пытали немцы, но партизан она не сдала. Вывели ее раздетую на мороз, пугали смертью, но она выстояла.

Елена Резанская:

Павел Владимирович, сегодня я тебя держу за руку. Так, как ты меня много лет назад держал за руку на параде. Солнечный день, я вот такая вот маленькая – а сегодня уже со своей внученькой.

Елена Резанская вспоминает, как еще несколько лет назад с дедом-ветераном вместе шли к монументу Победы, и как солнце отражалось в его медалях. К сожалению, с каждым годом ряды очевидцев тех событий редеют. И такие акции – возможность вспомнить историю каждого фронтовика, рассказать об их подвиге подрастающим поколениям. Елена Резанская:

Мы помним, и низкий всенародный поклон вам, воины-освободители от нас, ваших внуков и правнуков.

Это мои свекровь и свекр. Они рассказывали, что самый счастливый день в их жизни, и ничто не сравниться с этим счастьем – это был День Победы. Потому что, говорили, тогда все плакали, все радовались. А они прошли всю войну.

Тем временем белорусы создают электронную летопись Великой Отечественной войны. В социальных сетях необходимо разместить фотографию близкого человека ветерана и рассказать о нем под официальным хэштэгом «Беларусьпомнит».

К проекту уже подключились спортсмены Дарья Домрачева, Виктория Азаренко, Максим Мирный и другие знаменитые белорусы. Корреспонденты и ведущие нашего канала также принимают участие в проекте.

Ирина Мартьянова, телеведущая:

Мой дед, Мартьянов Василий Михайлович, танкист. Война застала его в Могилевском гарнизоне, а закончилась даже не в Берлине. Вместе с его родной 6-й танковой дивизией его отправили в Забайкальский округ. Я знаю, что тогда он даже не смог повидаться с семьей. Такие акции, несомненно, объединяют белорусов. И, судя по всему, патриотический урок поколением NEXT усвоен отлично.

9 мая в 1945 году закончилась Великая Отечественная война. Теперь мы живем мирно под чистым небом. Спасибо всем тем, кто воевал и участвовал в этой войне.