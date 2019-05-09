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Нина Осипова о концерте на площади Победы: Хочется, чтобы у всех было тёплое и праздничное настроение

09 мая 2019 18:17
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Алена Сырова, СТВ:   
По традиции 9 Мая во всех уголках города и страны звучат песни военных лет. Особенно громко они звучат здесь, на площади Победы.   

Поют и ветераны, и их внуки. Но все же по доброй традиции к вечеру площадь у Вечного огня занимают профессиональные артисты. Ежегодно они готовят концертную программу, посвященную памяти тех, чей подвиг бессмертен. Но все же основой программы будут любимые песни военных лет.   

Нина Осипова о концерте на площади Победы: Хочется, чтобы у всех было тёплое и праздничное настроение-1

Алена Сырова:
Рядом со мной режиссер концерта «Беларусь помнит» Нина Осипова. Нина Викторовна, концерты ко Дню Победы каждый год разные, но непременно, очень душевные. И все же – как изменилось наполнение концерта, и какие новинки вы приготовили для зрителей?  

Нина Осипова, режиссер концерта «Беларусь помнит»:  
Да, технические моменты добавились. У нас красивенные экраны, световой пол. Но самое главное – хочется, чтобы та душевность, которая каждый раз тут рождается, получилась и на этот раз. Потому что для этого есть все – замечательные артисты, любимые песни, песни военных и послевоенных лет.   

Хочется, чтобы зал пел с нами, вспоминал. Чтобы у всех было очень хорошее, теплое и праздничное настроение.   

Алена Сырова:    
Кто из артистов сегодня на сцене?    

Нина Осипова о концерте на площади Победы: Хочется, чтобы у всех было тёплое и праздничное настроение-4

Нина Осипова:   
У нас много артистов. Наши известные эстрадные артисты, заслуженные артисты Республики – Искуи Абалян, Виктория Алешко, солисты Большого театра, народный артист Владимир Петров, лауреаты международных конкурсов, группа «Чистый голос». К нам прилетел Сергей Волчков, наш земляк. 

Подробности в видеоинформации.   

# Беларусь помнит # общество # Нина Осипова # Алена Сырова # Фотофакт

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