Нина Осипова о концерте на площади Победы: Хочется, чтобы у всех было тёплое и праздничное настроение

Поют и ветераны, и их внуки. Но все же по доброй традиции к вечеру площадь у Вечного огня занимают профессиональные артисты. Ежегодно они готовят концертную программу, посвященную памяти тех, чей подвиг бессмертен. Но все же основой программы будут любимые песни военных лет.

Алена Сырова, СТВ: По традиции 9 Мая во всех уголках города и страны звучат песни военных лет. Особенно громко они звучат здесь, на площади Победы.

Алена Сырова:

Рядом со мной режиссер концерта «Беларусь помнит» Нина Осипова. Нина Викторовна, концерты ко Дню Победы каждый год разные, но непременно, очень душевные. И все же – как изменилось наполнение концерта, и какие новинки вы приготовили для зрителей?

Нина Осипова, режиссер концерта «Беларусь помнит»:

Да, технические моменты добавились. У нас красивенные экраны, световой пол. Но самое главное – хочется, чтобы та душевность, которая каждый раз тут рождается, получилась и на этот раз. Потому что для этого есть все – замечательные артисты, любимые песни, песни военных и послевоенных лет.

Хочется, чтобы зал пел с нами, вспоминал. Чтобы у всех было очень хорошее, теплое и праздничное настроение.

Алена Сырова:

Кто из артистов сегодня на сцене?