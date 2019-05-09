Салют в Минске на 9 Мая 2019 года. Видеофакт

Новости Беларуси. Вечером 9 Мая в центре Минска звучали чарующие звуки музыки. Жителям и гостям столицы их подарили большой праздничный концерт «Беларусь помнит», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вечером 9 Мая в центре Минска звучали чарующие звуки музыки. Жителям и гостям столицы их подарили большой праздничный концерт «Беларусь помнит», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самая яркая часть акции – победный салют. В числе собравшихся на площади Победы и наша коллега Алена Сырова.
Подробности в видеоматериале.