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Салют в Минске на 9 Мая 2019 года. Видеофакт

09 мая 2019 20:35
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Новости Беларуси. Вечером 9 Мая в центре Минска звучали чарующие звуки музыки. Жителям и гостям столицы их подарили большой праздничный концерт «Беларусь помнит», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Салют в Минске на 9 Мая 2019 года. Видеофакт-1

Самая яркая часть акции – победный салют. В числе собравшихся на площади Победы и наша коллега Алена Сырова.

Салют в Минске на 9 Мая 2019 года. Видеофакт-4

Подробности в видеоматериале.

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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