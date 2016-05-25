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Творческие коллективы Вооруженных Сил Беларуси выступили на сцене Драматического театра Белорусской армии

25 мая 2016 08:00
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Новости Беларуси. Белорусские военные на время сменили обмундирование на сценические костюмы. Накануне специальные творческие коллективы Вооруженных Сил Республики Беларусь на подмостках Драматического театра Белорусской армии выступили с постановками. Среди зрителей был и министр обороны Андрей Равков.

К слову, актерский талант не оставил публику равнодушной. Продолжительные овации звучали после каждого выступления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Владимир Макаров,  начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
У нас работают учреждения культуры, у нас прекраснейшая студия военных художников и студия военных писателей. Все они верны традициям высокой культуры.  Все они утверждают высокую  духовность, высокую  нравственность, патриотизм. 

# общество # Театр # Владимир Макаров

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