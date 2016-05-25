Творческие коллективы Вооруженных Сил Беларуси выступили на сцене Драматического театра Белорусской армии

Новости Беларуси. Белорусские военные на время сменили обмундирование на сценические костюмы. Накануне специальные творческие коллективы Вооруженных Сил Республики Беларусь на подмостках Драматического театра Белорусской армии выступили с постановками. Среди зрителей был и министр обороны Андрей Равков.

К слову, актерский талант не оставил публику равнодушной. Продолжительные овации звучали после каждого выступления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макаров, начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:

У нас работают учреждения культуры, у нас прекраснейшая студия военных художников и студия военных писателей. Все они верны традициям высокой культуры. Все они утверждают высокую духовность, высокую нравственность, патриотизм.