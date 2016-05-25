Минск готовится принять Форум регионов России и Беларуси: темы и мероприятия

Новости Беларуси. Минск и Москва готовятся к проведению очередного Форума регионов России и Беларуси. Подробности его сценария станут известны уже сегодня. Мероприятие станет уже третьим по счету. И по традиции соберет ведущие предприятия двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз главной темой форума станет социально-гуманитарное развитие. На предыдущих двух стороны работали над согласованной аграрной и промышленной политикой.

Тем временем до ежегодной масштабной встречи представителей регионов двух стран остаются считанные дни. Форум пройдет в белорусской столице в начале июня. Данная площадка становится местом подписания различного рода соглашений и контрактов. Свидетельство тому и опыт прошлых лет.

В этом году специально к Форуму регионов приурочили и международную выставку «Белагро-2016». Она пройдёт на территории аэропорта Минск-1 и объединит более 500 компаний из 20 стран.