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Турнир по силовому экстриму, гала-концерт и праздничный салют: более 30 площадок столицы готовы встретить гостей в День Независимости

29 июня 2018 20:21
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Новости Беларуси. Масштабный военный парад у стелы «Минск – город герой» стартует в 10:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турнир по силовому экстриму, гала-концерт и праздничный салют: более 30 площадок столицы готовы встретить гостей в День Независимости-1

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Его дополнит авиа-шоу и театрализованный эпизод «Мой родны кут». Вечером же тысячи белорусов споют гимн вместе. У Дворца спорта весь день будет проходить праздничная ярмарка, ну а в обед здесь состоится турнир по силовому экстриму. В Верхнем городе минчан ждет праздничный концерт и кульминация торжеств акция – «Споем гимн вместе» и салют в 30 залпов – ровно в 23.00.

# День Независимости-2018 # общество # Фотофакт

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