В связи с переносом рабочих дней городские поликлиники в понедельник будут работать по графику субботнего дня

Новости Беларуси. В связи с переносом рабочих дней изменится график работы поликлиник и больниц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Городские поликлиники в понедельник будут работать по графику субботнего дня, во вторник—праздничного, а седьмого июля — рабочего. В выходные и праздничные дни работа приемных отделений больниц, травмпунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации будет усилена.