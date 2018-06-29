Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В Минске 29 июня торжественно открыли обновленную Республиканскую доску почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ней – предприятия, которые в 2017 году достигли выдающихся показателей в сфере социально-экономического развития и по экономии ресурсов. Это предусматривает Указ Президента. Кто же попал в число победителей, и за какие заслуги?

Визитная карточка Октябрьской площади. О Дворце республике едва ли кто-то не слышал. Но сегодня учреждение, единственное среди канцплощадок в Беларуси, не только проводит, но и выступает организатором концертов.

Петр Волков, директор Дворца Республики:

Постоянно нужно работать на острие, иначе ничего не получится. Нужно постоянно модернизироваться, в течение 10 лет у нас было две модернизации всего светового оборудования.

Дворец Республики – учреждение стабильное финансово. Ежегодно площадка получает внушительную чистую прибыль. Однако в приоритете – забота о зрителях. Так, учреждение специально к Чемпионату мира по футболу открыло фанзону. Ее каждый день посещает почти 500 человек.

Максим Приходовский, заместитель директора Дворца Республики:

Мы очень надеемся, что на II Европейские игры мы организуем нечто подобное, возможно, более масштабное.

Дворец Республики – лишь одно из учреждений, которое одержало победу в Республиканском соревновании по итогам работы за 2017 год. Лучших из лучших (а всего победителей 64) чествовали 29 июня.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Подстать торжественной церемонии открытия обновленной Доски почета была погода. По-летнему теплая, идеальная – она вторила таким же идеальным достижениям предприятий, которые удостоились быть отмеченными.

Среди лучших – промышленные гиганты, учреждения образования, торговли, транспорта, здравоохранения. А также других сфер экономики. Две трети победителей достигли лучших показателей в сфере социально-экономического развития. Остальные отмечены за экономию ресурсов.

Юрий Шарый, председатель Жодинского городского исполнительного комитета:

Хотел бы высказать слова благодарности нашим людям, нашим руководителям предприятий, организаций города, частному бизнесу. Потому что одной сплоченной командой мы достигли этих результатов. С праздником всех: здоровья, терпения, добра. И только движения вперед.