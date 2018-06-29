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Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ

29 июня 2018 18:44
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Новости Беларуси. В Минске 29 июня торжественно открыли обновленную Республиканскую доску почета,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ -1

На ней – предприятия, которые в 2017 году достигли выдающихся показателей в сфере социально-экономического развития и по экономии ресурсов. Это предусматривает Указ Президента. Кто же попал в число победителей, и за какие заслуги?

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ -4

Визитная карточка Октябрьской площади. О Дворце республике едва ли кто-то не слышал. Но сегодня учреждение, единственное среди канцплощадок в Беларуси, не только проводит, но и выступает организатором концертов.

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ -7

Петр Волков, директор Дворца Республики:
Постоянно нужно работать на острие, иначе ничего не получится. Нужно постоянно модернизироваться, в течение 10 лет у нас было две модернизации всего светового оборудования.

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ -10

Дворец Республики – учреждение стабильное финансово. Ежегодно площадка получает внушительную чистую прибыль. Однако в приоритете – забота о зрителях. Так, учреждение специально к Чемпионату мира по футболу открыло фанзону. Ее каждый день посещает почти 500 человек.

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ -13

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ -15

Максим Приходовский, заместитель директора Дворца Республики:
Мы очень надеемся, что на II Европейские игры мы организуем нечто подобное, возможно, более масштабное.

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ -18

Дворец Республики – лишь одно из учреждений, которое одержало победу в Республиканском соревновании по итогам работы за 2017 год. Лучших из лучших (а всего победителей 64) чествовали 29 июня.

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ -21

Дмитрий Боярович, СТВ:
Подстать торжественной церемонии открытия обновленной Доски почета была погода. По-летнему теплая, идеальная – она вторила таким же идеальным достижениям предприятий, которые удостоились быть отмеченными.

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ -24

Среди лучших – промышленные гиганты, учреждения образования, торговли, транспорта, здравоохранения. А также других сфер экономики. Две трети победителей достигли лучших показателей в сфере социально-экономического развития. Остальные отмечены за экономию ресурсов.

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ -27

«Это очень много значит для трудового коллектива»: обновлённую Республиканскую доску Почёта открыли в Минске

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ -30

Юрий Шарый, председатель Жодинского городского исполнительного комитета:
Хотел бы высказать слова благодарности нашим людям, нашим руководителям предприятий, организаций города, частному бизнесу. Потому что одной сплоченной командой мы достигли этих результатов. С праздником всех: здоровья, терпения, добра. И только движения вперед.

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ -33

Кто и за какие заслуги удостоен чести быть на Республиканской доске почета? Репортаж СТВ -35

Номинанты представляют почти все виды экономической деятельности. Во многом благодаря им в Беларуси в 2017 году достигнут значительный рост промышленности.

# Госнаграды # общество # Пётр Волков # Максим Приходовский # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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