Варианты Отдыха и развлечений. Туристический информационный центр Солигорского района в мае примет первых посетителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь гостям и жителям района расскажут, как познакомиться с историческим и культурным наследием края. В регионе хорошо развит медицинский, промышленный и агроэкотуризм. Специалисты центра помогут выбрать подходящее направление, составить индивидуальный маршрут, приобрести билеты на любой вид транспорта, забронировать места в гостиницах. Интересных культурных и спортивных мероприятий, которые позволяют глубже познакомиться с жизнью и традициями региона, достаточно.

Екатерина Король, директор туристического информационного центра Солигорского района:

Наш город посещают очень активно. Привлекает, конечно же, бренд нашего района – это Соляные горы, это наши терриконы. Приезжают сюда на лечение, приезжают сюда из других городов, из других стран. Интересуются историей, культурой. Поскольку в нашем районе проводится много конкурсов, танцевальных и музыкальных, то это также возможность познакомиться с нашим городом.

Открытие туристического информационного центра – важный шаг в развитии туризма в регионе и в продвижении его потенциала.