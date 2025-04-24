В Совете Республики открылась экспозиция «Хлеб – невидимая сила Победы»

Экспозиция «Хлеб – невидимая сила Победы» открылась в Совете Республики. Уникальная выставка знакомит посетителей с этапами становления хлебопекарной отрасли и рассказывает о непростом периоде оккупации Минска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция состоит из нескольких частей. Так, современные мастера воссоздали пять видов хлеба времен военного лихолетья. Отдельное место на выставке занимают тематические стенды. На них – ценные кадры с производства столичного завода «Автомат», который в годы Великой Отечественной ни на один день не прекращал свою работу. Даже когда здание попало под фашистскую бомбежку и своды кровли рухнули в цеха.

Александр Забелло, генеральный директор КУП «Минскхлебпром»:

На территории хлебозаводов работали на всех трех подпольные ячейки. Например, Николай Кедышко, один из героев-подпольщиков, посмертно получил звание Героя Советского Союза за подвиги, которые совершил, что смогли сохранить и не дать фашистам полностью уничтожить сегодня оборудование перед освобождением города Минска. И уже на третий день первый хлеб был в Минске после освобождения выпущен. И к концу 1944 года уже завод «Автомат» вышел на объемы производства хлеба довоенного.