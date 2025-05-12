Беларусь занимает 25-е место в рейтинге самых комфортных для материнства стран

Беларусь не только страна для жизни, но и для счастливого ее продолжения. Наше государство занимает 25-е место в рейтинге самых комфортных для материнства стран. В этом списке нам удалось оставить позади более полусотни государств. Поддержка семьи является национальным приоритетом для Беларуси. Будущие мамы ощущают уверенность в завтрашнем дне и знают, что могут рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны государства. 15 мая в мире отмечают День семьи.

Марина Пильчук, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Я хочу отметить, что мало того, что 25-я позиция в рейтинге самых комфортных стран для материнства, но и 35-е место стран счастливого детства Республика Беларусь занимает. Безусловно, свою роль сыграла та политика, которую ведет наше государство в вопросах сохранения, укрепления семьи, в вопросах охраны материнства и детства. Та политика, которую проводит наше государство, выражается в ряде государственных программ, которые направлены на улучшение финансирования, улучшение социальных вопросов, которые важны для семьи.

Мы имеем очень хорошие показатели в целом по здравоохранению. Республика Беларусь входит в десятку стран с наиболее высоким процентом по выживаемости детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями. Операции на костном мозге, которые проводят наши великолепные хирурги, выполняются на высочайшем уровне. Все вот эти мероприятия, которые проводятся государством, безусловно, повлияли на тот рейтинг, который Республика Беларусь с достоинством занимает. И я думаю, что данная позиция – это не предел, мы будем совершенствоваться и будут у нас еще более высокие рейтинги. У нас все для этого есть.