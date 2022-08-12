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Турчин о войсковой части 3310: мы можем быть уверены, что эти ребята никогда нас не подведут

12 августа 2022 20:03
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Новости Беларуси. 90 лет со дня образования войсковой части 3310 внутренних войск. Торжественное собрание состоялась в клубе военнослужащих, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Турчин о войсковой части 3310: мы можем быть уверены, что эти ребята никогда нас не подведут-1

Начало своей истории часть берет с 1932 года. Тогда она была в качестве 22-го отдельного территориального батальона противовоздушной обороны. Сейчас же это большое войсковое подразделение. Среди почетных гостей – председатель Миноблисполкома Александр Турчин, представители МВД и ветераны. За стойкость, мудрость и верность были награждены лучшие военнослужащие личного состава.

Турчин о войсковой части 3310: мы можем быть уверены, что эти ребята никогда нас не подведут-4

Сергей Омельчук, командир войсковой части 3310 внутренних войск Министерства внутренних дел Беларуси:
Сегодня на торжественном собрании были вручены заслуженные награды от Президента Республики Беларусь, министра внутренних дел, командующего внутренними войсками, также от взаимодействующих органов. Около 60 человек поощрены правами вышестоящего командования.

Турчин о войсковой части 3310: мы можем быть уверены, что эти ребята никогда нас не подведут-7

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Для меня как для руководителя Минского региона очень сложно вообще недооценить значение этой части. Потому что помимо расположения здесь, в Минском районе, огромном районе с точки зрения численности, подразделения этой части несут службу и в Солигорске, и в Борисове наших крупных городах. Мы всегда можем быть уверены, что эти ребята, офицеры, бойцы, никогда нас не подведут.

Турчин о войсковой части 3310: мы можем быть уверены, что эти ребята никогда нас не подведут-10

Патрульные подразделения бригады выполняют сложные служебно-боевые задачи по охране общественного порядка не только в столице, но и райцентрах области.

# Милиция Беларуси # общество # Сергей Омельчук # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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