Турчин о войсковой части 3310: мы можем быть уверены, что эти ребята никогда нас не подведут

Новости Беларуси. 90 лет со дня образования войсковой части 3310 внутренних войск. Торжественное собрание состоялась в клубе военнослужащих, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Начало своей истории часть берет с 1932 года. Тогда она была в качестве 22-го отдельного территориального батальона противовоздушной обороны. Сейчас же это большое войсковое подразделение. Среди почетных гостей – председатель Миноблисполкома Александр Турчин, представители МВД и ветераны. За стойкость, мудрость и верность были награждены лучшие военнослужащие личного состава.

Сергей Омельчук, командир войсковой части 3310 внутренних войск Министерства внутренних дел Беларуси:

Сегодня на торжественном собрании были вручены заслуженные награды от Президента Республики Беларусь, министра внутренних дел, командующего внутренними войсками, также от взаимодействующих органов. Около 60 человек поощрены правами вышестоящего командования.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Для меня как для руководителя Минского региона очень сложно вообще недооценить значение этой части. Потому что помимо расположения здесь, в Минском районе, огромном районе с точки зрения численности, подразделения этой части несут службу и в Солигорске, и в Борисове – наших крупных городах. Мы всегда можем быть уверены, что эти ребята, офицеры, бойцы, никогда нас не подведут.