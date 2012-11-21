Туман в Беларуси: множественные ДТП, работа строителей на ощупь и пробуждение впервые за 30 лет в ноября сон-травы

Новости Беларуси. Густой туман окутал 21 ноября Беларусь. Природная завеса стала причиной ДТП на дорогах и даже перекроила графики на отдельных стройках. Впрочем, на работу Национального аэропорта «Минск» капризы природы не повлияли. Все рейсы выполняются по расписанию. И, все же, по прогнозам специалистов, пелена не развеется как минимум до выходных.

Уже с рассвета столицу наглухо окутал настоящий природный смог. Люди добирались на работу словно по лунному маршруту, и даже Национальная библиотека словно вернулась обратно в историю. На фото не видно даже «алмазных» контуров. А вот ДТП, напротив, на карте Минска обозначились четко. В ГАИ еще раз напоминают: у лихачей при таких погодных условиях очень и очень туманные перспективы.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

Мы ежегодно наблюдаем, что в условиях тумана количество ДТП увеличивается, особенно в тех местах, где плотные транспортные потоки и люди идут на обгон, не убедившись в безопасности своего маневра.

В таких условиях водитель не может объективно оценить скорость транспортных средств, в результате чего происходит трагедия.

А вот на стройке в туман при всем желании с превышением скорости работать не получится. Природная завеса временно «положила кирпич» на планы многих столичных зодчих. По словам прораба Дмитрия Янушкевича, крановщикам в такую погоду передвигать многотонные грузы приходится буквально на ощупь.

Дмитрий Янушкевич, прораб:

Туман затрудняет работу башенным кранам, на стройплощадке. При недостаточной видимости мы используем радиосвязь, а если связь невозможна, крановщик не может выполнять команды, работа крана запрещается, останавливается.

Если верить обещаниям синоптиков, работать по наитию строителям придется еще несколько дней. Впрочем, для ноября – это природная норма. В среднем, в предпоследнем месяце года как минимум две недели мы словно витаем в облаках. А в конце 50-х под Новогрудком туманная завеса и вовсе не развеивалась почти пять суток подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

В четверг на большей части территории ночью и в первой половине дня сохранятся туманы, выписано штормовое предупреждение. Начиная с пятницы южные потоки поменяются на западные и северо-западные, туманов станет меньше, они будут отмечаться лишь в отдельных районах и носить уже кратковременный характер.

С туманом или без – по информации синоптиков, зима пока к нам точно не торопится. И пока кто-то хандрит из-за отсутствия солнца, в Минском ботаническом саду случилось по-настоящему эксклюзивное пробуждение. Впервые за три десятка лет в ноябре проснулась сон-трава. Весенний привет природа передала даже в осеннем тумане.