Вечеринку с гашишем, марихуаной и водкой накрыли в Бресте. Праздник собрал около 130 «гостей»

Новости Беларуси. Вечеринка, посвящённая Дню студента, для брестской молодёжи закончилась «свиданием» с милицией. Теперь следователи рассматривают вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении ряда участников молодежной вечеринки, состоявшейся в минувшую субботу в оздоровительном центре «Орленок» в Жабинковском районе Брестской области.

Сообщение управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома:

По нашей оперативной информации, на территории г. Бреста существует группа молодых людей в количестве около 170 человек, которые устраивают «американские вечеринки», представляющие собой сбор молодежи в съемном помещении, где проводится «тематическая вечеринка», или, по-простому говоря, дискотека. Особенностями такого мероприятия является «закрытость» для посторонних. Попасть на такую дискотеку можно только по пригласительному билету, который заранее приобретается по цене от 150 000 белорусских рублей. Кроме этого, приглашенный должен быть знакомым либо знакомым знакомого организаторов.

Кажется, студенты заигрались ни на шутку. На рекламном флаере (он же «билет» на вечеринку) без утайки расписано «праздничное меню»: бесплатный алкоголь, гости из Питера и Минска, брестские ди-джеи, много новых впечатлений и незабываемые воспоминания, а также фото- и видеоотчет.

Заинтересовавшись предложением, вечеринку посетили 126 человек. Из них большая часть – студенты различных учебных заведений Брестской области, их возраст – 18-19 лет. Зашли на праздник студенчества и 9 подростков ( 15-17 лет).

Оперативников здесь явно не ждали. В одном из помещений оздоровительного центра – 16 литров спиртосодержащей жидкости полимерных 5 литровых бутылках; приспособления, сделанные из подручных средств, для употребления наркотиков; гашиш и марихуана. Каждый желающий на вечеринке мог подойти и получить свою порцию кайфа.

Сообщение управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома:

Уже перед входом в помещение дискотеки на лавочке спал в пьяном угаре молодой человек (температура воздуха на улице держалась на отметке – 1°C). Сотрудниками милиции ему была оказана необходимая медицинская помощь. Еще несколько молодых парней и девушек в тематических юбчонках в клеточку и белых рубашках стояли с сигаретами в руках и бурно обсуждали отдых».

По объяснению одного из организаторов дискотеки, всего было закуплено 50 литров спиртосодержащей жидкости. Кроме того, на вечеринке находилась беременная девушка. К приезду милиции она уже успела принять «горючего». В ходе разговора с девушкой один из оперативников порекомендовал ей не посещать подобные мероприятия, на что будущая мать заявила: пришла на праздник с мужем и срок ещё слишком мал для того, чтобы переживать, всего-то 16 недель. Комментарии излишни.

В очередной раз сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми призывают не быть равнодушными к фактам употребления молодыми людьми наркотиков.

Владимир Жигар, руководитель управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми:

Не будьте равнодушными, обращайте внимание на молодежь, не стесняйтесь им делать замечания в общественных местах по поводу их нецензурных высказываний и некорректного поведения, ведь все начинается с мелочей. Уважаемые родители, чьи дети находятся в «переходном» возрасте, общайтесь больше с детьми, станьте для них лучшим другом, ведь таким образом Вы сможете контролировать, где и с кем проводит свой досуг Ваш ребенок и, конечно, благодаря своей бдительности сможете уберечь его в нужный момент.