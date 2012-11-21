ЖЭС или Товарищество собственников: какой выбор лучше сделать, чтобы не попасть впросак

Новости Беларуси. Бизнес в системе ЖКХ. На рынке услуг, который всегда был зоной ответственности жилищно-коммунального хозяйства, все активнее приживаются частные кампании и товарищества собственников. В конкуренции должно родиться совершенно новое качество, в частности, обслуживания наших квартир. Но всегда ли то золото, что блестит?

Утром деньги, вечером – стулья. Именно так можно начать эту историю. Правда, здесь утром была подпись, мол, жилец согласен на услуги частной управляющей кампании, и только потом – ключи от заветной квартиры.

Татьяна Сергеева, новосел:

Они сказали, что мы можем писать свое несогласие, протокол разногласий, но нужно подписать.

Разницу между ЖЭСом и частником Татьяна почувствовала кошельком. Жировка потяжелела вдвое. Но и услуги не выросли в качестве.

Татьяна Сергеева, новосел:

Услуга управляющей компании – 70 тысяч. За что мы им платим? Что они делают? На площадках грязь и бардак.

На замечания – только угрозы. Семью Натальи взяли под «особый контроль». Правда, как и другим, не пояснили: если не хочешь в товарищество собственников и, как вариант, на обслуживание потом у частника, нужно как минимум не входить в долевое строительство. Ведь оно попадает туда почти автоматом.

Елена Терехова, новосел:

На самом деле можно перевести дом на баланс ЖЭСа, но для этого нужно готовить документы. Это должен сделать человек, который соберет документы, передаст их, подпишет все акты. Это сложно, это не два дня.

Частники на традиционном поле ответственности ЖКХ появились в Беларуси вместе с Товариществами собственников. И мотивация была хорошая: в конкуренции повысить качество. И, стоит сказать, положительные примеры есть. Многие Товарищества сделали свои дворы образцовыми и удобными для жильцов. Но так повезло не всем.

Были и махинации, и даже уголовные дела. А для жильцов – это серые схемы начислений в жировке непонятно за что.

Попасть на обслуживание к управляющей компании или в Товарищество собственников легко. А вот избавиться от услуг как одних, так и других непросто. Проголосовать за отказ должны 100% жильцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алла Нилова, и.о. заместителя генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Если уже создано Товарищество, оно осуществляет самостоятельно обслуживание, то 1-2-3 квартиры выйти и перейти не могут. Точно так же, как, допустим, я покупаю квартиру в доме Товарищества собственника, который находится на самообслуживании, я не могу отказаться, я обязана вступить в это Товарищество.

Когда устраивалась на работу, о том, кто ей будет платить (Товарищество, частник или ЖЭС), Анна Ларченко и не думала. Но, работая консьержкой, готова и крыльцо подмести в свой обед.

Алла Ларченко, консьержка:

Когда оценят твой труд, хочется чтобы и отдача была.

Другое дело, что за работу она получает немного. А вот жильцы каждый месяц на консьержа отдают в среднем по 70 тысяч. Умножим на число квартир – и Анна могла бы ездить уже на внедорожнике. Получается, что единственная прозрачная схема жировок по-прежнему остается у ЖЭСов, то есть у государства. Вот и вся конкуренция.