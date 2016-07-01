Трёхкомнатный вольер и спецменю: в Беларуси открыли первый глухариный питомник

Новости Беларуси. Восстановить редкую популяцию глухарей и расселить птиц по всей Европе - цель, которой задались сотрудники Налибокского заказника.

Количество редкой красоты птиц в Беларуси резко снижается. На отдельных территориях западноевропейский подвид глухаря значится в Красной книге.

Проект по созданию специального питомника для разведения птицы в Налибокском заказнике реализован Программой развития ООН за счет средств Европейского союза.

Теперь к новым апартаментам привыкают четыре особи. Каждый из вольеров походит на своеобразную трехкомнатную квартиру, а в рационе блюда, требующие особого приготовления.

О первом в Беларуси глухарином питомнике рассказали в программе «Минщина» на СТВ.