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Крупнейшую детскую поликлинику открыли в Минске: подарок ко Дню Независимости

01 июля 2016 19:45
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Новости Беларуси. Подарок ко Дню Независимости. Самую большую в стране детскую поликлинику открыли в столичном микрорайоне Каменная горка.

Она включает несколько педиатрических, стоматологическое, отделение лучевой и функциональной диагностики и ряд других.

Детская поликлиника полностью информатизирована и оснащена самым современным оборудованием.

Делать такие подарки минчанам в канун значимых республиканских праздников уже стало доброй традицией. О здоровых перспективах рассказали в программе «Столичные подробности».

# общество # Наталья Кочанова # День Независимости 3 июля 2016

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