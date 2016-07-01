Крупнейшую детскую поликлинику открыли в Минске: подарок ко Дню Независимости

Новости Беларуси. Подарок ко Дню Независимости. Самую большую в стране детскую поликлинику открыли в столичном микрорайоне Каменная горка.

Она включает несколько педиатрических, стоматологическое, отделение лучевой и функциональной диагностики и ряд других.

Детская поликлиника полностью информатизирована и оснащена самым современным оборудованием.

Делать такие подарки минчанам в канун значимых республиканских праздников уже стало доброй традицией. О здоровых перспективах рассказали в программе «Столичные подробности».