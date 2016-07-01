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Более 100 минских семей получили новое жильё в преддверии Дня Независимости

01 июля 2016 19:58
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Новости Беларуси. Ключи от новой жизни. Сегодня в Минске на улице Голодеда состоялось торжественное заселение нового дома.

132 семьи в преддверии Дня Независимости получили жилье. В основном, это сотрудники Минского автомобильного завода, а также многодетные семьи.

Поэтому настоящим сюрпризом для новосёлов стала современная детская игровая площадка, надёжно огороженная от проезжей части.

Счастливые обладатели ключей от новеньких квартир, получили еще и  памятные призы, сообщили в программе «Столичные подробности».

# общество # Александр Дорохович # День Независимости 3 июля 2016

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