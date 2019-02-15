«Подарок городу, жителям и туристам». «Белоруснефть» после реконструкции открывает автозаправку в Минске

Новости Беларуси. Современный дизайн, максимум услуг и их высокое качество. «Белоруснефть» после реконструкции открывает обновленную автозаправку по улице Володько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причин приехать именно сюда у водителей теперь немало. Так, три топливо-раздаточные колонки со встроенной мультимедийной системой позволяют одновременно обслуживать до шести машин, а в сутки осуществить до 375 заправок.

Также на территории АЗС можно подкачать шины или пропылесосить салон автомобиля. Есть и парковка на 11 мест. Она пригодится тем, кто решит подкрепиться, не покидая заправки, – в уютном кафе. В меню – горячие блюда национальной и европейской кухонь.

Александр Драгун, директор РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:

Мы открываем замечательный объект – автозаправочную станцию. У нас их в городе Минске 62. Автозаправочная станция рождается после реконструкции, у нее новая жизнь. Это подарок не только нашему предприятию – подарок городу, подарок жителям и туристам, которые будут приезжать в нашу столицу.