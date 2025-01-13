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Во Франции потребовали увеличить военные расходы в 2025 году

13 января 2025 07:21
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Руководство Минобороны Франции требует увеличить военные расходы в 2025 году. В противном случае безопасность страны может оказаться под угрозой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции потребовали увеличить военные расходы в 2025 году-2

Перевооружение стоит немало – 50,5 миллиарда. Это примерно на 3 миллиарда евро больше, чем годом ранее. Впрочем, пока это лишь планы Министерства, ведь бюджет страны до сих пор не принят. Подготовленный проект резко критикуется в Национальном собрании. Споры закончились отставкой премьера.

# Международная политика

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