Во Франции потребовали увеличить военные расходы в 2025 году

Руководство Минобороны Франции требует увеличить военные расходы в 2025 году. В противном случае безопасность страны может оказаться под угрозой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перевооружение стоит немало – 50,5 миллиарда. Это примерно на 3 миллиарда евро больше, чем годом ранее. Впрочем, пока это лишь планы Министерства, ведь бюджет страны до сих пор не принят. Подготовленный проект резко критикуется в Национальном собрании. Споры закончились отставкой премьера.