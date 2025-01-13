Цены на жильё в Европе продолжат расти

Сейчас сохраняется дисбаланс спроса и предложения. Самая высокая динамика роста стоимости квадратных метров – в Эстонии. Рядом в рейтинге – другие Прибалтийские страны. Бьет рекорды и Польша. За год квартиры там подорожали почти на 15 %. Речь не только о покупке жилья, но и аренде.