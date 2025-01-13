Прямой эфир

Цены на жильё в Европе продолжат расти

13 января 2025 07:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Цены на жилье в Европе продолжат расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты Евростата поделились прогнозами.

Цены на жильё в Европе продолжат расти-2

Сейчас сохраняется дисбаланс спроса и предложения. Самая высокая динамика роста стоимости квадратных метров – в Эстонии. Рядом в рейтинге – другие Прибалтийские страны. Бьет рекорды и Польша. За год квартиры там подорожали почти на 15 %. Речь не только о покупке жилья, но и аренде.

# Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
Германию накрыла рекордная волна банкротств
13 января 2025 07:06

Германию накрыла рекордная волна банкротств

Крупнейшая партия Швейцарии призвала главу Минобороны к немедленной отставке
13 января 2025 07:04

Крупнейшая партия Швейцарии призвала главу Минобороны к немедленной отставке

Александр фон Бисмарк: мы надеемся, что в Германии появится миролюбивое правительство и возобновит переговоры
12 января 2025 19:44

Александр фон Бисмарк: мы надеемся, что в Германии появится миролюбивое правительство и возобновит переговоры