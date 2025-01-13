Действующий лидер Хорватии заявил о победе на выборах президента

Глава Хорватии Зоран Миланович объявил о своей победе на выборах, получив примерно в три раза больше голосов, чем его соперник Драган Приморац. Об этом пишет РИА Новости.

Господин Миланович выразил благодарность сторонникам и выступил с призывом к единству. Выборы прошли на более чем 6700 избирательных участках в Хорватии и 105 участках в 38 других странах. Явка избирателей составила 44,17 процента. На выборах Миланович получил 1 117 751 голос, а Приморац – 379 201 голос.