Глава Хорватии Зоран Миланович объявил о своей победе на выборах, получив примерно в три раза больше голосов, чем его соперник Драган Приморац. Об этом пишет РИА Новости.
Господин Миланович выразил благодарность сторонникам и выступил с призывом к единству. Выборы прошли на более чем 6700 избирательных участках в Хорватии и 105 участках в 38 других странах. Явка избирателей составила 44,17 процента. На выборах Миланович получил 1 117 751 голос, а Приморац – 379 201 голос.
Родившийся в 1966 году в Загребе Миланович был премьер-министром страны с 2011 по 2016 год и одновременно избран на должность президента в 2020 году.
Он руководит Социал-демократической партией Хорватии. Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал Милановича «пуделем Путина» за его нежелание поддержать инициативу НАТО по Украине. В то же время Миланович осуждает СВО и критически отзывается о западных санкциях против России, а хорватское правительство продолжает оказывать помощь Киеву.