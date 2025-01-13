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Непогода в Польше оставила без электричества более 30 тыс. потребителей

13 января 2025 07:49
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Более 30 тысяч потребителей остались без электричества из-за снежного шторма, который бушует на севере Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода в Польше оставила без электричества более 30 тыс. потребителей-2

Сильный ветер повалил десятки деревьев и оборвал линии электропередачи. За несколько часов высота сугробов достигла 40 сантиметров. Пожарные и аварийные бригады более тысячи раз выезжали на экстренные вызовы. Водителей призвали отказаться от поездок, поскольку многие шоссе обледенели.

# Природные катаклизмы # Погода

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