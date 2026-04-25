Прямой эфир

Новости по тегу #Ирина Бондаренко

Более 2,3 млн белорусов приняли участие в Республиканском субботнике в 2026 году
25 апреля 2026 17:52

Более 2,3 млн белорусов приняли участие в Республиканском субботнике в 2026 году

Белстат подсчитал количество трудящихся на платформенной и дистанционной занятости
12 марта 2026 07:16

Белстат подсчитал количество трудящихся на платформенной и дистанционной занятости

На республиканском субботнике 12 апреля собрали 18,5 млн рублей
18 апреля 2025 17:02

На республиканском субботнике 12 апреля собрали 18,5 млн рублей

У женщины часто болели дети: кому и по каким причинам дают льготы на выплату сбора на госфинансирование
21 февраля 2017 15:40

У женщины часто болели дети: кому и по каким причинам дают льготы на выплату сбора на госфинансирование