Новости по тегу #Ирина Бондаренко

Общими усилиями высажено свыше 20 тысяч деревьев, 32 тысяч кустарников. Очищено более полутысячи гектаров лесных массивов.
Дистанционно в стране работают 37 тысяч человек – это менее 1% от числа занятых в экономике. Среди них мужчины и женщины представлены в равной степени. Большинство – городские жители со средним возрастом 35 лет.
Республиканские субботники – добрая традиция, сохранившаяся в Беларуси еще с советских времен. Они проводятся ежегодно.
09 октября 2026 21:15
09 октября 2026 21:07
09 октября 2026 19:51
09 октября 2026 19:50
09 октября 2026 19:29
09 октября 2026 19:15
09 октября 2026 17:57
09 октября 2026 17:52