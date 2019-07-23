Трудовой и Уголовный кодексы Беларуси обновили: что изменилось?

Новости Беларуси. Изменения ждут Трудовой и Уголовный кодексы Беларуси. Соответствующие законы подписал 23 июля Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, более 260 новаций в трудовом законодательстве не только сделают рабочие отношения более гибкими и прозрачными, но и расширят социальные гарантии для работников. Впервые вводится понятие «дистанционный труд», а дисциплинированные сотрудники получат гарантию занятости – они смогут претендовать на контракт с максимальным сроком – 5 лет.