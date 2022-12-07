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Жители Земли смогут увидеть 8 декабря затмение Марса полной Луной

07 декабря 2022 07:54
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Необычный небесный парад 8 декабря на рассвете ждет белорусов: полнолуние, противостояние Марса и покрытие Красной планеты полной Луной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Земли смогут увидеть 8 декабря затмение Марса полной Луной-1

Интересно, что все три астрономические явления произойдут практически в одно время – с 7 до 9 утра по Минску. Сближения Земли и Марса астрономы называют противостояниями. В этот момент три небесных тела – Солнце, Земля и Марс – расположены точно на одной линии: Земля посередине, а Марс противостоит Солнцу.

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# Космос # общество # Фотофакт

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