Жители Земли смогут увидеть 8 декабря затмение Марса полной Луной

Необычный небесный парад 8 декабря на рассвете ждет белорусов: полнолуние, противостояние Марса и покрытие Красной планеты полной Луной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересно, что все три астрономические явления произойдут практически в одно время – с 7 до 9 утра по Минску. Сближения Земли и Марса астрономы называют противостояниями. В этот момент три небесных тела – Солнце, Земля и Марс – расположены точно на одной линии: Земля посередине, а Марс противостоит Солнцу.