Прямой эфир

«Труднодоступные казематы выжжены огнемётами». К 22 июня в Брестской крепости откроется новый музей

14 мая 2020 12:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый музей откроется в Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мемориальном комплексе завершают реконструкцию Восточного форта – последнего очага обороны легендарной цитадели.  

«Труднодоступные казематы выжжены огнемётами». К 22 июня в Брестской крепости откроется новый музей-1

29 июня немцы сбросили на Восточный форт почти двухтонную бомбу, известную как «Сатана». Это одно из последних мест ожесточенных боев 1941-го.

«Труднодоступные казематы выжжены огнемётами». К 22 июня в Брестской крепости откроется новый музей-4

Около 400 бойцов из разных частей держали оборону под командованием Петра Гаврилова. Последнему защитнику крепости посвятят один из пяти залов нового музея. Еще два расположатся в открытой части казематов.

«Труднодоступные казематы выжжены огнемётами». К 22 июня в Брестской крепости откроется новый музей-7

Инна Гавриленко, старший научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
30 июня из донесений противника известно, а также и из воспоминаний защитников форта, что 30 июня форт был осмотрен противником. Труднодоступные казематы выжжены огнеметами – это также будет в одном из залов представлено. А открытые залы будут посвящены тем, кто остался в живых после войны, их воспоминаниям.

«Труднодоступные казематы выжжены огнемётами». К 22 июня в Брестской крепости откроется новый музей-10

Позади большая работа реставраторов и архитекторов – форт укрепили и провели коммуникации. Современные технологии позволят услышать голоса и переговоры защитников. А увидеть крепость глазами оборонявших ее солдат можно будет благодаря новому ракурсу. 

«Труднодоступные казематы выжжены огнемётами». К 22 июня в Брестской крепости откроется новый музей-13

Инна Гавриленко:
Мы сейчас с вами находимся в одной из сортий. Это галерея, которая соединяет казематы внешнего вала и внутреннего. Мы приняли решение, что эту сортию мы будем использовать при проведении экскурсий.

«Труднодоступные казематы выжжены огнемётами». К 22 июня в Брестской крепости откроется новый музей-16

Строители сейчас завершают работы, а музейщики подбирают коллекцию экспонатов. Многое из этого еще никогда не было представлено широкой аудитории.

«Труднодоступные казематы выжжены огнемётами». К 22 июня в Брестской крепости откроется новый музей-19

Впрочем, «шрамы» крепостного кирпича заслуживают не меньшего внимания. Стены остались нетронутыми. Открытие приурочат к 22 июня.

# Великая Отечественная война # общество # Инна Гавриленко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стоимость шенгенской визы для белорусов снижена до 35 евро. Когда соглашение вступит в силу?
14 мая 2020 11:53

Стоимость шенгенской визы для белорусов снижена до 35 евро. Когда соглашение вступит в силу?

ЦТ начнётся с 25 июня. Игорь Карпенко сообщил о смещении сроков вступительной кампании
14 мая 2020 11:22

ЦТ начнётся с 25 июня. Игорь Карпенко сообщил о смещении сроков вступительной кампании

Александр Лукашенко об окончании учебного года и вступительной кампании: «Знания на стол – поступай в вуз»
14 мая 2020 11:17

Александр Лукашенко об окончании учебного года и вступительной кампании: «Знания на стол – поступай в вуз»