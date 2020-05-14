«Труднодоступные казематы выжжены огнемётами». К 22 июня в Брестской крепости откроется новый музей

Новости Беларуси. Новый музей откроется в Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мемориальном комплексе завершают реконструкцию Восточного форта – последнего очага обороны легендарной цитадели.

29 июня немцы сбросили на Восточный форт почти двухтонную бомбу, известную как «Сатана». Это одно из последних мест ожесточенных боев 1941-го.

Около 400 бойцов из разных частей держали оборону под командованием Петра Гаврилова. Последнему защитнику крепости посвятят один из пяти залов нового музея. Еще два расположатся в открытой части казематов.

Инна Гавриленко, старший научный сотрудник мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

30 июня из донесений противника известно, а также и из воспоминаний защитников форта, что 30 июня форт был осмотрен противником. Труднодоступные казематы выжжены огнеметами – это также будет в одном из залов представлено. А открытые залы будут посвящены тем, кто остался в живых после войны, их воспоминаниям.

Позади большая работа реставраторов и архитекторов – форт укрепили и провели коммуникации. Современные технологии позволят услышать голоса и переговоры защитников. А увидеть крепость глазами оборонявших ее солдат можно будет благодаря новому ракурсу.

Инна Гавриленко:

Мы сейчас с вами находимся в одной из сортий. Это галерея, которая соединяет казематы внешнего вала и внутреннего. Мы приняли решение, что эту сортию мы будем использовать при проведении экскурсий.

Строители сейчас завершают работы, а музейщики подбирают коллекцию экспонатов. Многое из этого еще никогда не было представлено широкой аудитории.