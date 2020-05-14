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Стоимость шенгенской визы для белорусов снижена до 35 евро. Когда соглашение вступит в силу?

14 мая 2020 11:53
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Новости Беларуси. Стоимость шенгенской визы для белорусов снижена до 35 евро, а решение о ее выдаче будет приниматься в срок до 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий документ 13 мая поздно вечером одобрил Европарламент. Переговоры по упрощению визового режима  велись более пяти лет.  

Стоимость шенгенской визы для белорусов снижена до 35 евро. Когда соглашение вступит в силу? -1

С февраля 2019 года в Евросоюзе приняли решение об изменениях в визовой политике – тогда консульский сбор подорожал с 60 до нынешних 80 евро. Соглашение об упрощении выдачи виз Минск и Брюссель подписали в январе 2020 года. В апреле документ ратифицировали белорусские парламентарии.

Стоимость шенгенской визы для белорусов снижена до 35 евро. Когда соглашение вступит в силу? -4

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Европейский парламент проголосовал за наше соглашение по визам. Интересные результаты голосования – 634 депутата за, 48 – против и 4 – воздержались. Сейчас остались технические вопросы. Мы ожидаем получения ратификационной ноты от Европейской комиссии. Думаю, это произойдет в течение недели, а значит, соглашение вступит в силу в первый день второго месяца после обмена нотами, а именно 1 июля. 

Стоимость шенгенской визы для белорусов снижена до 35 евро. Когда соглашение вступит в силу? -7

Подписание такого соглашения предполагает не только расширение возможностей в туризме, но и дополнительные перспективы для деловых кругов.  

# Шенгенская виза # общество # Андрей Савиных # Фотофакт

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