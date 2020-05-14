Стоимость шенгенской визы для белорусов снижена до 35 евро. Когда соглашение вступит в силу?

Новости Беларуси. Стоимость шенгенской визы для белорусов снижена до 35 евро, а решение о ее выдаче будет приниматься в срок до 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий документ 13 мая поздно вечером одобрил Европарламент. Переговоры по упрощению визового режима велись более пяти лет.