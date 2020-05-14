Стоимость шенгенской визы для белорусов снижена до 35 евро. Когда соглашение вступит в силу?
Новости Беларуси. Стоимость шенгенской визы для белорусов снижена до 35 евро, а решение о ее выдаче будет приниматься в срок до 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий документ 13 мая поздно вечером одобрил Европарламент. Переговоры по упрощению визового режима велись более пяти лет.
С февраля 2019 года в Евросоюзе приняли решение об изменениях в визовой политике – тогда консульский сбор подорожал с 60 до нынешних 80 евро. Соглашение об упрощении выдачи виз Минск и Брюссель подписали в январе 2020 года. В апреле документ ратифицировали белорусские парламентарии.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Европейский парламент проголосовал за наше соглашение по визам. Интересные результаты голосования – 634 депутата за, 48 – против и 4 – воздержались. Сейчас остались технические вопросы. Мы ожидаем получения ратификационной ноты от Европейской комиссии. Думаю, это произойдет в течение недели, а значит, соглашение вступит в силу в первый день второго месяца после обмена нотами, а именно 1 июля.
Подписание такого соглашения предполагает не только расширение возможностей в туризме, но и дополнительные перспективы для деловых кругов.