«Труд в Беларуси нуждается в хорошем пиар-менеджере и маркетинге»: в Гомельской области будут рекламировать рабочие места

Новости Беларуси. Местные власти будут помогать с трудоустройством всем безработным. Такие поручения даны областным, районным и городским исполкомам. А в Гомельской области пошли дальше. Здесь будут рекламировать рабочие места. К этому подключатся местные газеты и радиостанции, а приглашения принесут на ярмарки вакансий в каждый дом.

На 6900 вакансий в Гомельской области претендуют всего-навсего семь тысяч соискателей. Казалось бы, никакой проблемы. Однако анализ рынка труда показывает, что сложности с трудоустройством чаще всего испытывают низкоквалифицированные кадры. При том, что наниматель испытывает, наоборот, потребность в кадрах высококлассных.

Например, в этом сельхозпредприятии с начала года приняли на работу полтора десятка человек. Найти доярок и механизаторов труда не составило, а вот вакансии специалистов свободны не один месяц.

Наталья Луференко, инспектор по кадрам сельхозпредприятия Буда-Кошелевского района:

Сейчас только требуются главные специалисты и специалисты среднего звена. Это главный бухгалтер, главный ветврач, ветврачи, зоотехник-селекционер. Я думаю, что зарплата выглядит достойно. У главного специалиста это 900 рублей.

На зарплату в 900 рублей найти бухгалтера не могут всего в пяти километрах от районного и в 50 км от областного центра. В поселке, где аренда приличного дома в месяц обойдется в каких-то 50 рублей, соискатели как один требуют предоставить еще и служебное жилье. Ситуация, мягко сказать, парадоксальная.

Тем временем специалисты говорят: труд в Беларуси нуждается в хорошем пиар-менеджере и маркетинге.

Александр Симеонов, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома:

Для того, чтобы все-таки активизировать эту работу, мы будем использовать давно забытые методы работы, то есть проведение ярмарок вакансий для безработных по территориям.

До 1 мая в Гомельской области планируют предложить вакансии каждому, кто хочет работать. Фактически будет применена практика от «двери к двери»: смотровые комиссии в эти два месяца, по сути, станут рекламными агентами труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Мохарев, заместитель председателя Гомельского райисполкома:

В первую очередь это работа смотровых комиссий, которые у нас уже несколько лет устоявшиеся члены этих комиссий, которые возглавляют, в первую очередь председатели сельских советов, люди, которые работают непосредственно с людьми на местах, которые обследуют не только их условия быта, но и заодно смотрят, какая на сегодняшний день перед ними стоит задача, смотреть их возможности трудоустройства.

Создать большое количество рабочих мест, не требующих квалификации, сегодня можно. Весна – это всегда наведение порядка, благоустройство и посевная. Сезонные общественные работы могут стать той самой точкой приложения свободных рук. Разумеется, золотые горы такая работа не сулит, но ведь логично, что на зарплату врача грузчик или сторож рассчитывать не может.