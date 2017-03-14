От арболитовых блоков до кукурузотеребилки: более 250 участников собрал республиканский конкурс «Техноинтеллект»

Новости Беларуси. От марсоходов до 3D-принтеров. В Минске собрались юные изобретатели – в столице уже в восьмой раз проходит республиканский конкурс «Техноинтеллект». Свои разработки в год науки готовы продемонстрировать более 250 школьников и лицеистов.

Грациозно маневрируя по «полю», марсоход в считанные минуты собирает толпу зрителей. Беспилотник не только берет грунт на пробу, но и самостоятельно принимает решения.

Модель космического вездехода восьмикласснику из Могилева удалось сконструировать за два месяца.

А вот Данила решил пожертвовать летними каникулами ради создания собственного 3D-принтера.

Данила Елисеев, участник республиканского конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи «Техноинтеллект»:

Сейчас 3D-принтер печатает модель кота, то есть маленькую статуэтку.

Модель кота и фигурки покемонов разве что для выставки. Парень с седьмого класса серьезно занимается радиоэлектроникой. 3D-принтер значительно облегчает задачу создания корпусов для приборов. При этом изобретение обошлось в 10 раз дешевле заводского прототипа.

Данила Елисеев, участник республиканского конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи «Техноинтеллект»:

Имеет смысл запускать производство белорусских 3D-принтеров, которые будут такими же качественными, как зарубежные аналоги, но будут намного дешевле. Их будут покупать. Данный принтер стоит всего лишь 200 долларов. Это может позволить почти каждый.

Юных изобретателей со всей страны национальный конкурс «Техноинтеллект» собирает уже в восьмой раз. Количество участников растет из года в год. Свои идеи готовы представить более 250 ребят.

Разнообразие разработок заключается даже в том, что за одним стендом можно увидеть как счетчик для удаленного контроля за электроэнергией, так и кукурузотеребилку, которая наверняка может найти применение в сельском хозяйстве.

Егор Деникин, участник республиканского конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи «Техноинтеллект»:

С помощью этой центрифуги можно узнать группу крови пациента.

Егор еще не решил, кем хочет стать больше: врачом либо био-инженером. Одно парень знает точно: его изобретения должны помогать людям. В ручной центрифуге – специальные картриджи. В каждом – реагент, вступающий в реакцию с определенной группой крови.

Егор Деникин, участник республиканского конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи «Техноинтеллект»:

Эта штучка работает без электричества, может использоваться при техногенных катастрофах или стихийных бедствиях, когда человеку нужно узнать группу крови.

А вот Кирилл выступает за производство арболитовых блоков. Основные ингредиенты – древесная щепа и цемент. В Беларуси пока нет официального производства. При этом у строительного колледжа, где учится парень, есть все необходимые материалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Василевич, участник республиканского конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи «Техноинтеллект»:

Арболитовый блок – хороший материал. Он биоустойчивый, не подвергается плесени, нападению разных насекомых. Идея лежит практически на поверхности. Не понимаю, почему на нее никто не претендует.

Форум будет работать еще два дня. Лучшие проекты пойдут дальше. Впереди – другие конкурсы и встречи с потенциальными заказчиками. Так что вполне возможно, о какой-то из представленных здесь разработок мы еще услышим.