Прямой эфир

К какому празднику обновят световое оформление Партизанского проспекта?

12 апреля 2017 19:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Световое оформление Партизанского проспекта кардинально обновляют ко Дню города. Напомним, в этом году Минску – 950 лет. По концепции столичных дизайнеров, облик одной из главных столичных магистралей изменится. Все горизонтальные растяжки сделают боковыми. Это не будет  отвлекать водителей в дороге. Кроме того, в Минске планируют разработать цветовую карту города.  

В числе креативных решений минских архитекторов и световая реконструкция фасадов зданий на проспекте Победителей, а также капитальный ремонт и реставрация Слепянской водной системы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Улицы Минска

Другие новости рубрики

Все новости
Без остановок и контроля на границе: БЖД тестирует экспериментальный поезд Минск – Вильнюс
12 апреля 2017 17:15

Без остановок и контроля на границе: БЖД тестирует экспериментальный поезд Минск – Вильнюс

«Предприятие государственное, все люди верят». Как Могилевский спецкомбинат монополизирует рынок ритуальных услуг
12 апреля 2017 17:10

«Предприятие государственное, все люди верят». Как Могилевский спецкомбинат монополизирует рынок ритуальных услуг

Усовершенствованную модель двигателя для космических полетов разработали школьники из Витебска: проект может быть апробирован на МКС
12 апреля 2017 17:01

Усовершенствованную модель двигателя для космических полетов разработали школьники из Витебска: проект может быть апробирован на МКС