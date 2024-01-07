Трогательные истории спасения! Сотрудники СТВ приютили у себя домашних любимцев с улицы

Рождество – время чудес. Надеемся, что желания, пусть даже материальные, сбудутся. А что касается настоящего волшебства, по-другому то, что произошло с героями материала программы «Неделя» на СТВ, назвать нельзя. И ему есть место в повседневности.

Дарья Седун, корреспондент:

А это мой пушистый компаньон – Оливка. Историю его спасения удивительной назвать сложно – просто забрали его с улицы. Тогда было холодно, и при первой встрече он залез ко мне под кофту. Сейчас этот трюк он вряд ли повторит – знатно отъелся.

Добрых сердец на СТВ невероятно много. Вот этих малышек Варвару и Сару забрали из приюта сотрудники нашей интернет-редакции.

А Лили и Оулу спасла от нерадивых хозяев знакомая многим Юлия Силипицкая, спортивный обозреватель нашего канала.

Рассказывать трогательные истории спасения можно долго. В благодарность эти пушистые друзья помогают нашему каналу работать для вас. Вместе с корреспондентами пишут тексты. Снимают и монтируют сюжеты.