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Трогательные истории спасения! Сотрудники СТВ приютили у себя домашних любимцев с улицы

07 января 2024 19:11
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Рождество – время чудес. Надеемся, что желания, пусть даже материальные, сбудутся. А что касается настоящего волшебства, по-другому то, что произошло с героями материала программы «Неделя» на СТВ, назвать нельзя. И ему есть место в повседневности.

Трогательные истории спасения! Сотрудники СТВ приютили у себя домашних любимцев с улицы-1

Дарья Седун, корреспондент:
А это мой пушистый компаньон Оливка. Историю его спасения удивительной назвать сложно – просто забрали его с улицы. Тогда было холодно, и при первой встрече он залез ко мне под кофту. Сейчас этот трюк он вряд ли повторит – знатно отъелся.

Трогательные истории спасения! Сотрудники СТВ приютили у себя домашних любимцев с улицы-4

Добрых сердец на СТВ невероятно много. Вот этих малышек Варвару и Сару забрали из приюта сотрудники нашей интернет-редакции.

Трогательные истории спасения! Сотрудники СТВ приютили у себя домашних любимцев с улицы-7

А Лили и Оулу спасла от нерадивых хозяев знакомая многим Юлия Силипицкая, спортивный обозреватель нашего канала.

Трогательные истории спасения! Сотрудники СТВ приютили у себя домашних любимцев с улицы-10

Рассказывать трогательные истории спасения можно долго. В благодарность эти пушистые друзья помогают нашему каналу работать для вас. Вместе с корреспондентами пишут тексты. Снимают и монтируют сюжеты.

Трогательные истории спасения! Сотрудники СТВ приютили у себя домашних любимцев с улицы-13

И даже принимают ответственные решения.

Подробнее в видеоматериале

# Спасение # общество # Дарья Седун

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