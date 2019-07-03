Дорофеева о депутатстве: «Надеюсь, что эта работа имеет у меня ещё дальние перспективы»

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь: У меня впереди грандиозное событие, потому что я буду на «Славянском базаре» отмечать 25-летие на сцене. И я всех приглашаю 12 июля в концертный зал «Витебск». Вас ждёт красивый концерт.

Акцентируете ли Вы сейчас своё внимание на политике?

Ирина Дорофеева:

Я продолжаю работать. И надеюсь, что эта работа имеет у меня ещё дальние перспективы. Потому что мне интересно и в плане как члена комиссии по культуре, образованию и науки заниматься всеми этими направлениями. И в целом, это, конечно, очень сильно повлияло на мою жизнь.