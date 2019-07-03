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Дорофеева о депутатстве: «Надеюсь, что эта работа имеет у меня ещё дальние перспективы»

03 июля 2019 14:30
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженная артистка Республики Беларусь – Ирина Дорофеева.

Какими проектами Вы сейчас занимаетесь?

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
У меня впереди грандиозное событие, потому что я буду на «Славянском базаре» отмечать 25-летие на сцене. И я всех приглашаю 12 июля в концертный зал «Витебск». Вас ждёт красивый концерт.

Дорофеева о депутатстве: «Надеюсь, что эта работа имеет у меня ещё дальние перспективы»-1

Акцентируете ли Вы сейчас своё внимание на политике?

Ирина Дорофеева:
Я продолжаю работать. И надеюсь, что эта работа имеет у меня ещё дальние перспективы. Потому что мне интересно и в плане как члена комиссии по культуре, образованию и науки заниматься всеми этими направлениями. И в целом, это, конечно, очень сильно повлияло на мою жизнь.

И когда ты понимаешь, что ты можешь и для одного человека, или в рамках целого закона принять какие-то важные решения, которые повлияют на судьбу человека, и помогут ему в дальнейшем реализовать себя – это замечательно.

# Белорусские исполнители # общество # Ирина Дорофеева

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