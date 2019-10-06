«Трогательная физика», или Зачем ловить линейку на лету? Уроки от народного учителя Беларуси

Новости Беларуси. Всю неделю и особенно 6 октября интернет пестрит воспоминаниями о школе и, конечно, главных действующих лицах – учителях, которые в первое воскресенье октября отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Несколько лет назад у нас в стране появилось новое почетное звание «Народный учитель Беларуси». Пока его удостоен один-единственный человек – учитель физики из Могилевского областного лицея № 1 Валерий Барашков. «Себя в этой профессии считаю счастливым человеком»: первый Народный учитель Беларуси

После присвоения звания он был буквально звездой средств массовой информации, но последнее время на телевидении и страницах газет, по крайней мере республиканских, появляется нечасто. Поэтому корреспондент Дмитрий Боярович решил отправиться в Могилев, чтобы расспросить, чем сейчас живет народный учитель Беларуси.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Народный учитель Беларуси больше 30 лет работает в Могилёвском областном лицее № 1. Здесь вот-вот начнется новый учебный год. А пока – заглянем в гости. Святая святых лицея – кабинет физики, несмотря на каникулы, заполненный учениками. Десятиклассники пришли повидаться с Валерием Васильевичем. Педагог будет вести у них предмет. Застаем часть, так скажем, вводного занятия.

В арсенале народного учителя – метод аналогий. Научные процессы преподаватель объясняет на жизненных примерах или, что называется, вручную. Из-за этого его предмет называют «трогательной физикой».

Валерий Васильевич говорит: нынешнее поколение раньше взрослеет, дети стали умнее. И поэтому вдвойне рискуют пострадать от переизбытка информации. Которую предлагает, например, смартфон, все чаще играющий роль экзоскелета, а совсем не помощника для мозга.

Особое место для педагога и учеников – лаборантская. Здесь и научные журналы, и измерительные приборы, и самодельный принтер. Есть даже чаша Пифагора, или, как ее называют по-другому, Справедливости. Механизм смастерил один из учеников.

Если преподаватель просто читает лекцию, ученики усваивают лишь 7 % информации. В этом Валерий Васильевич убежден, и поэтому каждую минуту урока старается сделать запоминающейся.

Валерий Барашков, народный учитель Беларуси:

Хотим мы этого или нет, но на уроке мы своеобразные артисты. Чтоб артиста смотрели, нужно его видеть. Вы были когда-нибудь на спектакле, где только говорят, а мы не видим, что артисты делают? Эти вещи работают на эмоции. А эмоции, подсознательное, работают на понимание, усвоение, на внимание – через эмоции все работает.

За 30 лет Барашков подготовил 77 победителей республиканских олимпиад по физике. Начиная с 1996 года его ученики привозят медали и с международных испытаний. К примеру, последний раз – в 2009 году – его воспитанник Михаил Гущин стал лучшим в мире знатоком предмета среди школьников.

Петр Шилов, директор УО «Могилёвский государственный областной лицей № 1»:

В нём сочетается высокий профессионализм как учителя физики и высокие человеческие качества. Это сочетание дает ему возможность влюблять в себя детей. Если обычный учитель скажет: «Ты не выучил сегодня урок, я тебя приглашаю с чем-то разобраться», то к Валерию Васильевичу дети ходят не по приглашению – они не могут с ним расстаться.

Николай Басеткин, выпускник УО «Могилёвский государственный областной лицей № 1»:

Он в максимальном значении слова наставник. Не только физики – по жизни. Больше всего запомнились его наставления по жизни, что чем бы ты ни занимался, стоит всегда оставаться человеком.

А в подтверждение этих слов – подарки, которые каждый год получает преподаватель. Да, это барашки всевозможных размеров и форм. Впрочем, есть и исключения.