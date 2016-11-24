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«Себя в этой профессии считаю счастливым человеком»: первый Народный учитель Беларуси

24 ноября 2016 19:33
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Новости Беларуси. Почетное звание «Народный учитель Беларуси» присвоено преподавателю физики Могилевского государственного областного лицея Валерию Барашкову. Соответствующий указ подписал 24 ноября Президент.

Примечательно, что почетное звание присваивается в стране впервые.

О своих эмоциях его обладатель рассказал в интервью нашему телеканалу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Барашков, преподаватель Могилевского государственного областного лицея №1:
Присвоение такого большого звания, как народное, я воспринял ка неожиданность. Более 40 лет я посвятил педагогической деятельности. Немалую роль в моей судьбе сыграла моя учительница математики, Диана Константиновна Олейникова. Я себя в этой профессии считаю счастливым человеком.

# общество # Госнаграды # Валерий Барашков

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