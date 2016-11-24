«Себя в этой профессии считаю счастливым человеком»: первый Народный учитель Беларуси

Новости Беларуси. Почетное звание «Народный учитель Беларуси» присвоено преподавателю физики Могилевского государственного областного лицея Валерию Барашкову. Соответствующий указ подписал 24 ноября Президент.

Примечательно, что почетное звание присваивается в стране впервые.

О своих эмоциях его обладатель рассказал в интервью нашему телеканалу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Барашков, преподаватель Могилевского государственного областного лицея №1:

Присвоение такого большого звания, как народное, я воспринял ка неожиданность. Более 40 лет я посвятил педагогической деятельности. Немалую роль в моей судьбе сыграла моя учительница математики, Диана Константиновна Олейникова. Я себя в этой профессии считаю счастливым человеком.